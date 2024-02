Si è sfogata sui social dopo aver ricevuto una straziante notizia e ha voluto mettere in guardia quante più donne possibili. Nicole Eggert, ex attrice conosciuta grazie alla terza e quarta stagione della serie televisiva Baywatch, ha rivelato di avere un cancro al seno al secondo stadio.

Non si è fatta controllare il seno regolarmente e se ora potesse, si prenderebbe a calci da sola. Non solo, Nicole Eggert è convinta che le protesi al seno che si è fatta mettere quando era soltanto una giovane attrice, abbiano influito sul tumore e abbiano reso, per i medici, più difficile individuare le anomalie sul tessuto mammario.

La diagnosi è arrivata lo scorso dicembre e da quel momento la vita dell’attrice è stata stravolta.

IL mio cuore si è fermato. Non sentivo più nulla, tutto è diventato confuso. E ora mi prenderei a calci per non essermi fatta di frequente l’auto-palpazione al seno, che invece è l’unica cosa che avrei dovuto fare.

Ho un tipo di cancro raro e invasivo al secondo stadio e di recente il medico ha scoperto anche un cancro nei miei linfonodi.

Nicole Eggert è convinta che se non si fosse rifatta il seno e ora avesse ancora il suo, più piccolo e naturale, si sarebbe accorta prima di quel nodulo.

Un errore, una decisione stupida che ho preso quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura del costume intero rosso che dovevo indossare per Baywatch e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire.

Nicole Eggert è preoccupata per le sue figlie

Non lavora più nel mondo dello spettacolo e l’unica cosa che ora conta nella sua vita sono le sue due figlie: Dilyn di 25 anni e Keegan di 12 anni.

Ho visto il terrore sul volto di Keegan quando le ho detto del cancro.

Oggi è una gelataia e dopo la straziante notizia ricevuta, l’ex attrice non dorme più. Continua a pensare a tutte le spese mediche he dovrà affrontare, alle bollette che dovrà pagare e alle sue due ragazze, che sono grandi ma che hanno ancora bisogno della loro mamma.