La notizia sulle sue condizioni di salute si è diffusa nei mesi scorsi, dopo l’operazione del rapper Fedez. Vittorio Feltri ha il cancro e poche ore fa è giunta la notizia che ha deciso di dimettersi dal Consiglio Comunale di Milano.

Il noto giornalista era stato eletto nelle file di fratelli d’Italia dopo le passate elezioni amministrative del mese di ottobre. Lo stesso Vittorio Feltri è intervenuto su radio24, durante la trasmissione La Zanzara ed ha confermato la sua decisione.

Mi sono dimesso per motivi di salute, perché ho un cancro.

Il suo posto al Consiglio Comunale sarà preso da Enrico Marcora.

Vittorio Feltri è un saggista, giornalista, politico e opinionista italiano. Nel 2000 ha fondato il quotidiano Libero e ancora oggi ne è il direttore editoriale.

Dopo la notizia della malattia di Fedez e dell’operazione per un tumore neuroendocrino del pancreas, Vittorio Feltri ha deciso di scrivere una lettera indirizzata proprio al cantante.

Ha voluto mandargli supporto e mostrargli vicinanza, ma soprattutto non lo ha fatto sentire solo, perché ha pubblicamente rivelato di avere anche lui un cancro.

Ciao Fedez, ho saputo dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto. Ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea.

Ti prego non farti intimidire. Dammi retta non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu.

Una notizia che ha lasciato il mondo del web senza parole. Nessuno era a conoscenza della sua battaglia. Dopo il clamore mediatico, la figlia del giornalista, Laura Adele, ha pubblicato un post per ringraziare tutti dei tanti messaggi ricevuti per le condizioni di suo padre.

Siete in tanti a chiedermi di mio padre… sta bene e non perderà la sua grinta! Non riesco a parlarne e a rispondere a tutti. Ringrazio chi lo ha fatto con un dolce messaggio, un sorriso, un abbraccio.