Vittorio Feltri ha annunciato della sua grave malattia in una lettera che ha inviato al rapper Fedez. Quest’ultimo è stato ricoverato ed operato, dopo la scoperta di un tumore al pancreas.

Il giornalista di Libero ha voluto condividere la sua battaglia, per sostenere il cantante e dargli la forza e il coraggio per affrontare questo difficile percorso della sua vita. Ecco le sue parole, che nessuno si aspettava:

Il direttore del giornale Libero ha poi proseguito svelando a Fedez che anche lui sta combattendo una dura battaglia e che ora è arrivato il momento di non nascondersi più:

Ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea. Caro Fedez uno come te non ha peli sulla lingua e ha il diritto di esprimere i suoi timori e le sue ambasce. Ti prego, non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu.