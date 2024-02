Maria Ferreira si era mostrata titubante sulla firma per la definitiva separazione dal marito Vittorio Pescaglini. La donna aveva paura che gli accordi economici fossero a suo svantaggio, non aveva un lavoro e l’unica sua fonte economica era proprio l’uomo. Non solo, aveva paura anche di perdere la cittadinanza italiana e di essere rispedita in Brasile, dove vive la figlia nata da una precedente relazione.

Sarebbe questo il motivo che avrebbe fatto scattare la rabbia di Vittorio Pescaglini, che l’ha attirata per strada, vicino all’hotel in cui alloggiava a Fornaci di Barga, con la promessa di darle 3 mila euro. Una cifra che Maria gli chiedeva da tempo. Una trappola in cui è cascata, che le è purtroppo costata la vita.

Vediamoci oggi pomeriggio davanti all’albergo, ti porto 3 mila euro in contanti.

Non aveva i 3 mila euro, Vittorio Pescaglini aveva solo un coltello da caccia con una lama lunga 20 cm. La moglie gli aveva annunciato con un messaggio che non avrebbe firmato la separazione, prevista per il giorno successivo. Aveva diversi timori e prima aveva bisogno di rassicurazioni. Non appena è arrivata, Vittorio si è scagliato su di lei e in pochi istanti ha spezzato la sua vita. Da un anno e mezzo i due litigavano ogni giorno, un matrimonio durato ben 20 lunghi anni.

Dopo il delitto, Pescaglini ha mandato un messaggio ad un amico e poi ha allarmato le autorità e si è consegnato. L’accusa è quella di delitto volontario aggravato. L’uomo si trova recluso nel carcere di Lucca, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Si attende anche l’autopsia sul corpo senza vita di Maria.

Dalle indagini è emerso che da quando Maria Ferreira era andata via di casa, era caduta nella depressione. Aveva anche provato a togliersi la vita. Il marito sostiene che quel gesto era dovuto ad un’altra delusione d’amore, ma lei oggi non può confermarlo. Alle amiche diceva di aver paura di lui.