Proprio ieri, Maria Ferreira e Vittorio Pescaglini avrebbero dovuto separarsi in Comune, solo venti giorni fa messo la prima firma. Questo è quanto emerso dalle prime indagini, sembrava una decisione che entrambi avevano accettato, ma poi qualcosa nell’uomo è scattato. E proprio il giorno prima, ha accoltellato la moglie, per strada, nel comune di Fornaci di Barga, davanti agli occhi sconvolti di tutti i passanti.

La tragedia è avvenuta in via Cesare Battisti, proprio di fronte all’hotel in cui la donna alloggiava da quando aveva deciso di andare via di casa. Vittorio Pescaglini l’ha aspettata chiuso nella sua macchina e quando l’ha vista arrivare, è sceso e si è scagliato su di lei con un coltello. L’uomo, dopo il delitto, ha mandato un messaggio ad un suo amico, confessandogli di aver fatto “una ca**ata” e ha poi chiamato le autorità per consegnarsi.

I testimoni, ancora sconvolti, hanno raccontato di aver sentito Maria urlare e di averla vista mentre tentava di fuggire. Ma nulla ha potuto contro la forza del marito, che è riuscito a raggiungerla e a spezzare la sua vita per sempre. I soccorritori, dopo l’allarme, hanno raggiunto tempestivamente il luogo, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La 52enne di origini brasiliane non ha avuto alcuno scampo.

L’accusa è quella di delitto volontario premeditato. Si attende ora l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Dalle indagini è emerso che dalla decisione di separazione, non c’erano state denunce o interventi delle forze dell’ordine. Tuttavia, Vittorio ha confessato di aver agito perché non riusciva ad accettare la fine di quel matrimonio, durato 20 lunghi anni.

Il Sindaco di Frabbriche di Vergemoli, dove abitavano insieme, è sconvolto. Michele Giannini ha voluto esprimere il suo pensiero:

Sono sconvolto e addolorato. Tragedie come questa ti colpiscono al cuore, quando vedono coinvolte persone che conosci bene. A maggior ragione una piccola comunità come la nostra. Non ho parole.

Anche Caterina Campani, Sindaca di Barga, comune in cui si è consumato il dramma, ha dichiarato: