Sono diverse le indiscrezioni emerse dopo un anno dalla morte della dj Viviana Parisi e del suo bambino Gioele Mondello. I due sono stati trovati senza vita nelle campagne di Caronia, dopo un incidente avvenuto in galleria.

La Procura ha sempre sostenuto l’ipotesi dell’omicidio-suicidio, ma la famiglia delle due vittime no. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali è però venuta fuori una verità ben diversa.

Dagli elementi inseriti nella richiesta di archiviazione della Procura di Patti e visionati poi dall’Adnkronos, sembrerebbe che Daniele Mondello e amici e familiari fossero a conoscenza dei problemi psicologici di Viviana Parisi.

La cognata, sorella di Daniele, parlando con un’amica durante i giorni di ricerca e dopo il ritrovamento del corpo della donna, avrebbe parlato dei problemi mentali di Viviana e criticato come i suoi genitori non avevano fatto molto per aiutarla.

Il 20 agosto, in un’altra intercettazione, quando la sua amica le fa notare che non avrebbero dovuto lasciare il bimbo con sua madre, la cognata ribadisce:

Quella era una bast***a. Lei (Viviana) ogni tanto diceva: io non voglio vivere in questo mondo.

Anche durante le conversazioni con il fratello, la donna lo rimprovera di essere stato troppo comprensivo con sua moglie:

È andata e si è ammazzata! Ma non lo so come è, va… ha ammazzato prima il bambino, boh…

Viviana Parisi e la piramide della luce

Secondo quanto riportato, il 13 agosto del 2020, Mariella Mondello viene intercettata mentre parla della Piramide della Luce. Un luogo in cui Viviana voleva portare il suo bambino.

Mentre parlava con un’amica, era certa che la dj volesse “santificare suo figlio“. Poi, conclude dicendo:

È andata fuori di testa, è impazzita. Io ho fatto tutto il possibile, è lei che non si è fatta aiutare.

Anche Daniele Mondello è stato intercettato dagli inquirenti mentre parla con un suo amico dei problemi mentali di sua moglie.