E mentre il mondo del calcio italiano è in apprensione per le condizioni di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della nazionale che ieri ha avuto un’emorragia cerebrale, è arrivata una triste notizie riguardante un altro dei protagonisti del pallone nostrano. Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari ha perso sua mamma Edda.

A divulgare la notizia della dipartita del tecnico toscano, ci ha pensato il Cagliari Calcio, la squadra che attualmente sta allenando. Queste le parole presenti nel comunicato pubblicato su Twitter dai rossoblu:

Tommaso Giulini e tutto il Cagliari Calcio si stringono con affetto attorno a Walter Mazzarri e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma Edda. In questo momento di profondo dolore ti siamo vicini, Mister.

Un lutto devastante per il mister, che come sempre nella sua carriera, quest’anno sta svolgendo un lavoro egregio sulla panchina dei cagliaritani.

I suoi ragazzi si trovano con 6 punti di vantaggio sulla terzultima squadra di campionato e se riusciranno a salvarsi e rimanere in Serie A, il merito sarà soprattutto del lavoro da lui svolto nelle ultime settimane, da quando appunto è arrivato sull’isola sarda.

Messaggi di affetto per Walter Mazzarri

Per capire quanto Walter Mazzarri abbia lasciato un buon ricordo in ogni squadra in cui ha lavorato come allenatore, basta guardare quanti messaggi gli siano stati dedicati in questo momento difficile.

Il Napoli Calcio, ad esempio, ha scritto:

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, i collaboratori e tutta la SSC Napoli abbracciano commossi Walter Mazzarri e si uniscono al dolore per la scomparsa della madre Edda.

Anche Urbano Cairo e il Torino Calcio hanno affidato ai social il messaggio di condoglianze per il loro ex mister.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto a Walter Mazzarri per la scomparsa della sua cara mamma, signora Edda.“

La Reggina Calcio, squadra che Mazzarri ha portato alla storica salvezza in Serie A nell’anno 2005/2006, ha voluto stringersi al suo dolore, scrivendo queste parole: