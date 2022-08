Una vicenda che aveva fatto molto clamore a Macerata nei mesi scorsi e che purtroppo, nei giorni scorsi, si è conclusa con il peggiore degli epiloghi. Walter Monteverde, ex camionista 52enne, sfrattato dalla sua casa insieme alla figlia e alla moglie, è purtroppo morto a seguito di una brutta malattia. Da marzo viveva in un camper.

I problemi della famiglia Monteverde erano iniziato nei primi mesi del 2022. La perdita del lavoro e la scoperta di essere gravemente malato, erano stati seguiti dallo sfratto esecutivo dalla casa di famiglia.

I primi ad aiutare Walter, sua moglie e la loro figlia, erano stati i servizi sociali del comune di Pollenza. Nonostante gli sforzi, l’uomo non era però riuscito a trovare un’altra casa in cui andare a vivere.

Per via della totale assenza di garanzie economiche, tutte le agenzie immobiliari della zona non erano riuscite a trovare una soluzione per la famiglia in difficoltà.

Allora Walter aveva chiesto aiuto ad un avvocato e, insieme a lui, stava cercando una sistemazione dignitosa per sé, per sua moglie e per sua figlia.

Queste ultime, in attesa che qualcosa si concretizzasse, avevano trovato ospitalità a casa di alcuni parenti. Mentre Walter, sempre più disperato, ha iniziato a vivere nel suo camper, posteggiato nei pressi del parcheggio coperto dello Sferisterio di Macerata.

La morte di Walter Monteverde

Purtroppo, prima che Walter potesse rimettersi in piedi e garantire una sistemazione alla sua famiglia, ha trovato la sua morte.

Negli ultimi giorni la malattia era peggiorata ed era stato necessario un suo ricovero all’ospedale di Torrette, dove è morto poco dopo il suo arrivo.

In molti, nella zona, hanno criticato le istituzioni e i tempi non brevi con i quali si stava cercando di risolvere la situazione di Monteverde. A riguardo, Mauro Romoli, sindaco di Pollenza, ha dichiarato: