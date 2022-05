Era molto conosciuto nel mondo dell’hip hop, l’artista napoletano Walter Natividade Fortes si è tolto la vita a soli 39 anni. Anche sui social era molto seguito, si faceva chiamare Afrolicius Biboy.

Gli agenti di polizia hanno trovato il suo corpo all’interno della sua abitazione. Gli amici e tutti coloro che lo conoscevano sono rimasti sconvolti dalla terribile notizia. Nessuno si aspettava un epilogo così tragico e nessuno sospettava dello stato psicologico dell’artista di 39 anni.

Walter Natividade era conosciuto non solo per l’hip hop e la sua bravura nell’insegnare, ma aveva aiutato tantissimi giovani napoletani. Li aveva tolti dalle strade e li aveva aiutati a riprendere il loro cammino.

Lo scorso 2020, lo stesso artista era finito al centro di un fatto di cronaca, dopo che un altro uomo lo aveva accoltellato in piazza Bellini, situata al centro di Napoli. Walter aveva messo in guardia una sua amica, sull’uomo che frequentava e sul suo essere violento, visto che un’altra sua amica aveva già avuto a che fare con lui. La voce è però arrivata al diretto interessato, che ha ben pensato di vendicarsi accoltellando il 39enne in piazza.

Dopo la vicenda, l’aggressore di 34 anni è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. L’udienza lo ha condannato a 9 anni di reclusione, ridotti a 5 anni di appello dopo la confessione.

Walter Natividade Fortes si è tolto la vita e nessuno poteva immaginarlo. Nessun segnale che avrebbe potuto far nascere dei sospetti in chiunque lo conosceva e lo amava. Nelle ultime ore, tantissime persone stanno pubblicando le sue foto sui social, accompagnate da messaggi di addio e di cordoglio.