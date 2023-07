Sono ore di ansia e preoccupazione per le condizioni di Wanda Nara, show woman e moglie del calciatore Mauro Icardi, dopo che alcuni media, soprattutto argentini, hanno divulgato notizie su una sua presunta malattia. Al momento sono tutti in attesa di conferme ufficiali da parte della diretta interessata o quanto meno dei suoi portavoce.

Il nome e il volto di Wanda Nara, negli ultimi anni, sono stati tra i più presenti nelle tv e nei giornali. Show girl e procuratrice sportiva, è diventata nota soprattutto per la sua turbolenta relazione con Mauro Icardi, attaccante argentino del Galatasaray, conosciuto durante la sua esperienza calcistica in Italia.

I tantissimi fan che seguono Wanda hanno iniziato a preoccuparsi dopo che mercoledì, alcuni media soprattutto argentini, hanno parlato di un malore e di un suo ricovero d’urgenza in ospedale.

📢 Jorge Lanta confirmó que Wanda Nara tiene leucemia. pic.twitter.com/zeE6A6cE8T — Radio Mitre (@radiomitre) July 14, 2023

A quanto pare un forte dolore allo stomaco l’ha costretta a chiamare i soccorsi, che subito l’hanno prelevata e trasportata all’ospedale Sanatorio de Los Arcos, a Buenos Aires.

Lì i medici l’avrebbero sottoposta a tutti gli esami necessari e, a quanto pare, ora sta meglio ed è tornata a casa per riposare in attesa di conoscere cosa davvero abbia provocati quei malesseri.

Wanda Nara ha la leucemia?

Ci sarebbe tutt’altro che da stare tranquilli sulle condizioni di Wanda Nara, almeno stando a quanto affermato da Jorge Lanata, giornalista argentino, le cui parole sono state riportate dal quotidiano spagnolo Marca.

Il giornalista ha spiegato di aver parlato con alcune fonti vicine alla modella, le quali gli hanno confermato che tra le tante analisi fatte da Wanda, ce ne sarebbe anche una per individuare eventuali tracce di leucemia. E il suddetto esame, avrebbe dato esito positivo.

Come detto, non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte della stessa Nara, né dai suoi familiari o dai suoi portavoce.

Lo stesso Lanata ha raccontato che Wanda aveva appena terminato di registrare delle puntata di Master Chef Argentina e doveva volare a Ibiza per raggiungere la sorella e la madre. Programma ora ovviamente annullato.

Mauro Icardi, sebbene non abbia ancora dichiarato nulla a riguardo, pare che voglia far volare la moglie e madre delle sue figlie in Italia, per starle più vicino e farla stare in questo periodo delicato in un luogo che per loro significa casa, data la loro lunga permanenza a Milano.