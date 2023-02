Mauro Icardi si fa perdonare da Wanda Nara con un regalo da ben 300mila euro

Dopo numerosi indiscrezioni e rumors clamorosi sulla loro vita sentimentale, Mauro Icardi e Wanda Nara sono tornati ad essere una coppia. Stando a quanto ha rivelato la donna, il calciatore le avrebbe fatto un regalo da ben 300mila euro per farsi perdonare. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Ospite a Belve nella puntata del 21 febbraio 2023, Mauro Icardi e Wanda Nara hanno ufficializzato il ritorno di fiamma. Nello studio di Francesca Fagnani, la coppia ha dichiarato che, nonostante la crisi sentimentale da cui sono stati travolti, continueranno sempre ad essere una famiglia unita.

Nello studio di Francesca Fagnani, la coppia si ร lasciata andare ad inedite rivelazioni in merito alla loro vita privata. Icardi e Wanda sono sposati da quasi ben 10 anni e quest’ultima ha ironizzato sulla questione:

Per me รจ una fortuna, per lui non lo so.