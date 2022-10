Wibe Bijls, una delle due turiste investite a Roma, era incinta di sedici settimane. I suoi amici lo sapevano, stava per realizzare uno dei suoi sogni più grandi e l’autopsia lo ha confermato.

Si è recata a Roma, per una vacanza con la sua grande amica Jessy Dewildeman. Mentre si recavano al loro hotel con una vettura presa in affitto, si sono ritrovate davanti ad un incidente stradale. Subito le due ragazze di 24 e 25 anni, si sono fermate per prestare soccorso. In quel momento, dal nulla, è arrivato un pirata della strada alla guida di una smart e le ha travolte. Entrambe hanno perso la vita sul colpo, dopo un volo di diversi metri.

L’automobilista ha abbandonato il suo mezzo e si è dato alla fuga. Gli inquirenti lo hanno rintracciato grazie ai video di sorveglianza e hanno scoperto che era alla guida con la patente sospesa e sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Il 28enne, tale F.M., era già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti penali.

Oggi le famiglie di queste due ragazze sono straziate. Wibe Bijls era incinta di poche settimane. Era una nota chef della televisione belga e da poco si era trovata ad affrontare la perdita della sua mamma, morta per un male incurabile. Si era fatta conoscere anche grazie alla sua apparizione in un noto programma televisivo, durante il quale aveva raccontato la sua vita da chef e quando era importante il lavoro per lei.

Jessy, invece, amava viaggiare e stava aspettando da tempo la vacanza a Roma con la sua amica. La mamma, straziata dalla perdita, ha dichiarato: