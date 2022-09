William e Harry ai funerali della regina: il linguaggio del corpo mostra il loro dolore

Ieri è stato il giorno dell’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. I funerali sono stati visti in tutto il mondo da miliardi di persone collegate per uno degli eventi più visti di sempre.

A partecipare alle celebrazioni anche i nipoti della regina William e Harry. Entrambi hanno gestito il momento e il dolore in modo differente. William vestito in uniforme ha assunto per tutto il tragitto un atteggiamento composto riuscendo a nascondere il dolore anche se il linguaggio del corpo ha mostrato comunque la sofferenza per la perdita dell’amata nonna.

Se William ha avuto un atteggiamento sicuro e una postura dritta, il linguaggio del corpo del fratello Harry è stato diverso. Nonostante i dissidi e la frattura con la casa reale degli ultimi anni evidenziati anche dalla scelta dell’abbigliamento per l’occasione, il nipote della regina ha mostrato un atteggiamento molto sofferente.

In particolare sono risaltate agli occhi di tutti quelle micro espressioni del volto tipiche di chi è avvolto nel dolore e nella sofferenza. Palpebre abbassate, labbra contratte, guance tirate verso l’alto accompagnate dai pugni chiusi che Harry ha tenuto per tutto il tragitto verso Westminster. Segnali inequivocabili di sofferenza che mostrano come nonostante tutto il legame con la famiglia reale resta indissolubile.

I due fratelli sono stati uno accanto all’altro al momento della lettura della preghiera da parte del Segretario del Commonwealth. Mentre gli altri membri della famiglia erano in piedi con lo sguardo dritto sul foglio, i due fratelli hanno iniziato a barcollare avanti e indietro.

Un modo inconscio per cercare di controllare l’emozione e la tristezza di quei momenti. Si sono mossi in sincronia quasi a mostrare a tutti il livello di dolore che tale perdita ha provocato in loro.

Nel complesso la giornata di ieri è stata molto toccante per l’intero Regno Unito. Il giorno dell’ultimo saluto alla regina più amata di sempre che ha regnato per 70 anni. Milioni di persone sono scese in strada per seguire il lungo corteo che l’ha portata fino al luogo della tumulazione.