Negli ultimi giorni i giornali non fanno altro che parlare delle condizioni di salute di Kate Middleton. Di indiscrezioni ne sono state diffuse tante e proprio per metterle a tacere, il principe William ha deciso di rompere il silenzio.

La notizia dei problemi di salute di Kate Middleton si era diffusa dopo una nota ufficiale da palazzo reale, un intervento chirurgico all’addome che l’avrebbe costretta ad allontanarsi dagli impegni per rimettersi in sesto entro Pasqua. Ma dopo alcune foto che si sono diffuse sul web, tante indiscrezioni si sono fatte strada. Indiscrezioni sul suo aspetto, probabile prova delle sue preoccupanti condizioni di salute e indiscrezioni sul rapporto con il marito. Tuttavia, il principe William non ci sta e ha deciso di chiarire le cose. Lo ha fatto attraverso un suo portavoce.

L’attenzione del principe William è rivolta al lavoro, non ai social media.

Con questa frase, l’intenzione è stata probabilmente quella di sottolineare quali siano le cose importanti. Ma l’effetto sperato non è stato raggiunto, perché le voci sulle condizioni della moglie continuano a circolare. Kate Middleton è stata ricoverata ed operata all’addome. Tuttavia la causa non è stata resa nota. L’unica notizia certa arrivata da palazzo reale, è che non si è trattato di un tumore, come inizialmente diffuso e che la principessa del Galles ha solo bisogno di riposo.

Oltre a quelle di Kate Middleton, preoccupano anche le condizioni di salute di Re Carlo

Non è l’unica notizia che preoccupa i sudditi. Nessuno sa quanto sia grave, ma è ormai certo. Re Carlo ha il cancro.