I fratelli Bianchi, Bellegia e Pincarelli non potranno pagare di tasca loro la provvisionale prevista per la famiglia del povero Willy

Oltre alle pene detentive da scontare, i 4 imputati per l’omicidio del povero Willy Monteiro Duarte dovranno risarcire la famiglia della vittima con una provvisionale di 550 mila euro in totale. Il problema è che nessuno di loro risulta essere in grado di sostenere questa spesa. Cosa succederà adesso?

Genitori di Willy

Nonostante siano passati quasi due anni da quella terribile notte del 6 settembre 2020, continua a tenere banco la discussione legata all’omicidio brutale del povero Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni davanti ad un locale di Colleferro.

Lo scorso 4 luglio, il giudice della Corte di Assise di Frosinone ha espresso il suo giudizio in primo grado, che ha visto i 4 imputati condannati. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all’ergastolo, Francesco Bellegia a 23 anni di reclusione e Mario Pincarelli a 21.

Inoltre, il giudice ha disposto, per tutti e 4 i ragazzi condannati e attualmente rinchiusi in carcere, il dovuto risarcimento alla famiglia di Willy di una cifra di 550 mila euro: 200 mila per ogni genitore e 150 mila per la sorella.

Si tratta di una provvisionale, il che significa che il pagamento di questa cifra dovrà essere effettuato nell’immediato.

Il problema che si presenta a questo punto, è che nessuno dei 4 ragazzi risulta essere in grado di poter sostenere questa spesa. Tutti loro, infatti, risultano essere nulla tenenti.

Chi risarcirà la famiglia di Willy Monteiro Duarte

Il dolore è immenso per la famiglia del povero Willy e certamente non è il risarcimento di una cifra di denaro, seppur essa sia alta, che potrà lenirlo.

Tuttavia ci si chiede cosa succederà ora e chi, se non appunto i 4 imputati, provvederà al risarcimento.

Domenico Marzi, avvocato di parte civile, ha sempre saputo e pensato che sarebbe stato difficile ricevere il pagamento. Il legale ha dichiarato:

Quando c’è un incidente stradale ci sono le assicurazioni che coprono, ma in questo caso è diverso e non abbiamo mai pensato di poter recuperare denaro da quelli.

In attesa di scoprire cosa succederà, si ipotizza su quali potrebbero essere le mosse dei legali dei 4 imputati, che probabilmente faranno una richiesta allo Stato Italiano o alla Corte di Giustizia Europea. Seguiranno aggiornamenti.