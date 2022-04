Una nuova proposta scuote la guerra in corso tra Russia e Ucraina, dopo l’invasione dell’esercito di Vladimir Putin che va avanti ormai da due mesi. Zelensky offre Viktor Medvedchuk in cambio dei prigionieri ucraini, “ragazzi e ragazze” catturati dalle truppe di Mosca. Il governo del Cremlino accetterà lo scambio?

Ricordate come la Russia si è vantata di aver conquistato Kiev in 48 ore? Invece, l’Ucraina ha respinto il nemico per 48 giorni.