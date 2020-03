Zoe, dona i suoi capelli alle bambine malate di tumore Bambina di 6 anni decide di farsi tagliare la sua treccia, per un motivo ben preciso. Ecco cosa è stata in grado di fare..

Ha solamente sei anni, la piccola Zoe una bimba di Asti, che lo scorso giovedì ha deciso di farsi tagliare per la prima volta i suoi lunghi capelli. Il suo scopo è proprio quello di volerli donare ai piccoli malati di tumore, che stanno affrontando una dura battaglia.

Una storia che ha colpito migliaia di persone e che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto per la generosità che ha dimostrato la piccola, nei confronti del prossimo. Li aveva spuntati solamente una volta.

La madre, in un’intervista a La Nuova Provincia, ha spiegato come è iniziata la vicenda, ha detto: “Mia figlia è sempre stata molto fiera della sua lunga chioma.

Tutto è nato quest’estate, quando abbiamo letto insieme un libro per bambini ‘La Treccia’, che racconta la triste storia di un villaggio in India, dove le bambine portavano i capelli lunghissimi.

Un giorno lei e sua madre fuggono ed incappano in diverse difficoltà così i capelli diventano un voto a Dio se riescono a salvarsi!”

E’ proprio in quel momento che la piccola Zoe ha iniziato a dire a tutti di voler donare i suoi capelli, per i bambini che stavano combattendo contro il tumore. Il suo scopo era proprio quello di donarli ad un’associazione, che collabora con un’azienda che crea extension e parrucche, che verranno trasformati in parrucche per i bimbi.

Il gesto di questa piccola è ormai conosciuto ovunque e tutti ne sono rimasti a bocca aperta, per la sua generosità e per come sia arrivata a pensare una cosa del genere tutta sola.

Lo scorso giovedì, infatti Zoe e la sua giovane mamma, si sono recate insieme in un salone ed hanno chiesto di tagliare quaranta centimetri della sua treccia. “Sono felice di quello che ho fatto!” Ha detto la piccola subito dopo aver avverato il suo desiderio.

Ora, i capelli sono ancora in custodia dalla parrucchiera che sta ultimando i contatti con l’associazione che dovrà occuparsene. Un gesto incredibile, che è entrato nei cuori di tutti.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Bambino di 3 anni viene deriso dai bulli per il colore dei suoi capelli