5 prodotti per essere perfetta anche d’inverno Beauty routine invernale: questi i prodotti da non perdere

Le temperature invernali e il freddo così rigido rappresentano il nemico numero per la naturale bellezza della nostra pelle. Per questo è importante organizzare una beauty routine a prova di inverno.

Abbiamo selezionato per voi 5 prodotti per una pelle perfetta e idratata a prova di basse temperature.

Balsamo labbra

Le labbra sono le prime a risentire dei cambiamenti climatici, il freddo in particolare le fa screpolare e non c’è rossetta che possa sistemare la situazione quando le nostre labbra sono tagliate o screpolate. Per questo ci viene in aiuto il balsamo labbra, meglio se contiene ingredienti come mandorle dolci, cocco, burro di karitè e miele. Tutte materie prime che idratano e proteggono le labbra dal freddo.

Mascara waterproof

Gli occhi sensibili durante le giornate più fredde tendono a lacrimare, complici le basse temperature e il vento che tira. Il mascara waterproof in questo caso può aiutarvi nel mantenere il make up intatto anche in caso di lacrimazione.

Crema viso idratante

In inverno la pelle del viso, che è in assoluto la più sensibile, tende ad arrossarsi e a screpolarsi. È opportuno quindi munirsi di una crema viso idratante da introdurre nella skincare giornaliera e utilizzare la mattina e la sera. Scegliete sempre prodonti ricchi di vitamine e olii idratanti.

Crema mani

Anche le mani sono particolarmente soggette ai cambiamenti climatici. Come non pensare ai fastidiosi e dolorosi geloni alle mani? Una buona crema idratante aiuta a prevenire a curare i tagli e le screpolature sulle mani.

Maschera per capelli

Anche i capelli vogliono la loro parte, soprattutto per quei look invernali che tanto ci piacciono. Sapevate che anche la nostra chioma risente degli sbalzi di temperatura? E anche se un cappello può limitare i danni, il freddo può seccare e spezzare i nostri capelli. Ecco perché è consigliabile applicare una maschera riparatrice e idratante a ogni lavaggio.