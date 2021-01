L’hair style è una cosa seria, ecco perché dobbiamo prenderci sempre cura della nostra capigliatura. In questo senso, importante e fondamentale, è la maschera per capelli che cadono, un rimedio fai da te per ripristinare la salute della nostra chioma.

Maschere fai da te per capelli che cadono: come proteggere la chioma dal freddo

I cambi di stagione, l’abbassamento e l’innalzamento delle temperature, influiscono inequivocabilmente anche sulla nostra chioma che deve essere protetta e preservata dagli agenti esterni.

Scegliere i migliori prodotti sul mercato è utile per prevenire tutta una serie di problemi legati alla stagionalità ma anche alla fragilità del capello stesso. Per questo, le maschere fai da te per capelli che cadono sono una soluzione perfetta da sfruttare tutto l’anno.

Prendersi cura dei capelli con rimedi naturali

Al di là dei prodotti più o meno costosi presenti sul mercato che possiamo acquistare per preservare la salute dei nostri capelli, possiamo anche adottare dei rimedi casalinghi e del tutto naturali.

In questo senso, per la cura e per la prevenzione di diverse problematiche legate alla nostra chiama, possiamo creare in casa delle maschere per capelli che cadono con pochi e semplici ingredienti. Continuate a leggere per avere subito una ricetta.

Maschera per capelli che cadono allo yogurt

La maschera che vi consigliamo di fare in presenza di capelli fragili che tendono a spezzarsi o a cadere è a base di yogurt. A questo ingrediente naturale si aggiungono altri pochissimi prodotti per un effetto davvero incredibile.

Oltre al vasetto di yogurt, munitevi di 2 tuorli d’uovo, di due cucchiai di aceto di riso e di due cucchiai di olio di oliva. Mescolate tutti gli ingredienti e applicate la maschera sui capelli per almeno 45 minuti.

Per una riuscita ancora più efficiente, coprite il tutto con una pellicola e aggiungete del tè verde durante il risciacquo. I vostri capelli saranno, immediatamente, splendenti, lucenti e più forti.