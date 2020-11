Da un sacco di anni la crema Nivea è in molte case italiane. Eppure, non tutti sono a conoscenza di quanti utilizzi, più o meno insoliti, sia possibile farne. La celebre scatoletta in metallo blu sa rivelarsi un alleato prezioso e non solamente per la cura delle mani screpolate.

Crema Nivea: via le occhiaie!

Anzitutto, sapevi che fa sparire le occhiaie? Se hai trascorso una notte a festeggiare, hai già pronto il rimedio. Prima di andarti a coricare, resisti ancora un po’, lava bene il viso e applica un po’ di crema Nivea sotto le palpebre. Picchiettando con i polpastrelli, applicala in abbondanza.

“Addomestica” i capelli ribelli

Se ti sei truccata come una vera star o hai pensato di ricorrere a un make up difficile da rimuovere, il prodotto sa davvero essere provvidenziale, anche con gli articoli di tipo waterproof.

La mattina seguente ti svegli con i capelli ribelli? Niente paura, perché il tuo bel barattolo di Nivea Blu te li farà tornare docili e riuscirai così a modellarli a tuo piacimento.

Dermatite

La dermatite può avere diverse cause, tra cui, ad esempio, il ricorso a detergenti troppo aggressivi, il contatto con tessuti, particolari erbe e raggi ultravioletti. Per prevenire tali fastidiosi eventi la crema Nivea può esercitare una funzione preventiva, passandola almeno una o due volte al giorno; oppure per un trattamento curativo e disinfiammante. Pian piano il disturbo sparirà, lasciando una piacevole sensazione di freschezza sulla cute. Per non irritarla ulteriormente è corretto passarla con un massaggio leggero.

Crema Nivea per la cura del divano

Con la Nivea è, inoltre, possibile trattare mani e piedi, notoriamente le parti maggiormente esposte agli agenti atmosferici e alle intemperie. Infine, la crema Nivea saprà fare al caso tuo se hai un divano in pelle che necessita di cure. Mettine un po’ su un panno morbido in microfibra ed esegui l’operazione, almeno una volta al mese. La pelle rimarrà in condizioni splendide.