Come fare la piega in casa ed essere perfette Trucchi per la piega fai da te e un aspetto perfetto

Riuscire a fare la piega in casa ed essere belle come appena uscite dal parrucchiere è il sogno di molte donne. Avere i capelli sempre in ordine fa sentire più belle, più sicure. Dato che non sempre i saloni sono a nostra disposizione, perché rinunciare alla propria cura quando è possibile fare una perfetta messa in piega in completa autonomia?

Come per Sansone che facendosi radere le sue trecce perse la sua battaglia con i Filistei, il punto debole del genere femminile sono proprio i capelli, prendersene cura a casa può sembrare difficile, ma ci sono molti metodi per apparire stupende anche prendendovi cura di voi da sole, come delle vere esperte.

Quindi andiamo a vedere insieme ciò di cui avete bisogno e come fare a seconda che abbiate capelli lisci, ricci, lunghi o corti.

Capelli lisci

Capelli lisci che scendono sulle spalle eleganti e morbidi come seta, Per prima cosa occorre capire come trattare i capelli ricci per farli apparire al meglio. In genere i capelli naturalmente lisci sono sottili e fragili, in questo caso scegliete prodotti che siano in grado di ristrutturare e volumizzare, per capelli tendenti al crespo optate per shampoo e balsamo districante e lisciante, per donare distensione al capello

Se si sogna un’extra liscio per cui non bastano i prodotti, quello che occorre sarà solo: una spazzola piatta, un buon prodotto levigante e una piastra.

Ciò che importante, qualsiasi sia il look che state cercando è utilizzare dei prodotti di qualità, per non rovinare i capelli e per ottenere un risultato come appena uscite dal proprio parrucchiere di fiducia.

Fare la piega liscia non sarà difficile: passare la spazzola dalla radice fino alle punte, dove è bene mettere dell’olio ristrutturante e levigante. Dalla media lunghezza in giù dare un colpo di piastra, evitando le radici in modo da lasciare il naturale movimento e volume.

Altro modo per ottenere dei capelli super lisci è: applicare il gel sui capelli umidi e con un pettine sistemarli nell’acconciatura che preferite, l’importante è saper applicare il gel nel modo giusto.

Nell’utilizzo della piastra è bene evitare di tenere i capelli per troppo tempo a contatto con il calore, perché i capelli lisci tendono ad elettrizzarsi e darvi un aspetto come dopo aver appena messo le dita nella presa della corrente.

Capelli mossi

Dolci e morbide onde come il mare quando è dolcemente mosso dal vento, il sogno proibito di molte, quel punto di incontro tra il liscio piatto e il riccio selvaggio. Quanti desiderano delle onde sinuose come le star da red carpet? Quello stile che sembra così trasandato che invece è studiato e ricercato come le acconciature in stile vittoriano.

La stessa acconciatura che sembra così facile da fare ma che se solo ci si prova nel modo sbagliato si ha quel orrendo effetto Cocker spettinato, da evitare assolutamente se si vuole sembrare sexy ed avere quell’aspetto come appena svegli, ma con stile, come le protagoniste dei telefilm americani.

Occorre innanzitutto un buon texturizzante da applicare sui capelli ancora bagnati, che poi verranno asciugati massaggiandoli delicatamente con le dita. Per un effetto duraturo la messa in piega termina con l’utilizzo di un ferro tondo e un tocco di fissante sul finale.

Se invece ci si vuole cimentare con una piega con spazzola e phon asciugate i capelli lasciandoli abbastanza lisci, suddivideteli poi in 3 ciocche, attorcigliare ognuna di loro intorno a una spazzola rotonda, che sia resistente al calore e passare l’asciugacapelli, sistemare i capelli con le dita e per un effetto ancora più definito suddividerli in ciocche più piccole da fermare per alcuni istanti alla base della nuca.

Buono anche il metodo di suddividere la chioma in trecce prima dell’asciugatura completa, più saranno le trecce, e più una volta asciutti i capelli saranno ondulati.

Capelli ricci

Ogni riccio un capriccio e sembra che alla moda questo piaccia e anche tanto. I boccoli che scendono sulle spalle, definiti e perfetti fanno spesso tendenza, proprio per la loro bellezza senza età. Il perfetto incontro tra una pettinatura angelica, soprattutto per le bionde, e la sensualità selvaggia e spettinata, come è possibile avere dei ricci definiti ed elastici per l’intera giornata?

In questo caso il must have della piega perfetta è la crema arricciante e il diffusore, addio a spazzole e pettinature ben definite, benvenuti boccoli che meno sono costretti in forme predefinite e più sono belli, dando quel look spettinato ma raffinato.

Per un aspetto quasi leonino sui capelli bagnati applicare la crema arricciante e tamponare con le mani stando a testa in giù per dare definizione ai tuoi ricci, mettere delle clip dove si vuole enfatizzare il volume. Quando i capelli sono asciutti per l’80% mettersi a testa in giù e finire l’asciugatura, sempre con il diffusore. Finita l’asciugatura si resta in posizione e muovendo la chioma con le mani, si avrà un riccio con effetto naturale.

Capelli corti

I capelli corti non sono femminili? Sbagliato. Una donna che è in grado di portare con estrema eleganza un taglio corto è dotata di un carattere forte, è in grado di far cadere l’attenzione su se stessa e di mantenere alto l’interesse nei suoi confronti in modo molto easy e più che mai elegante.

Optare per un taglio corto può sembrare una scelta piuttosto pratica, ma in realtà ha bisogno di cura costante e attenzioni maniacali per avere un risultato sempre perfetto giorno dopo giorno. Ciò che è sicuro è che il taglio corto è maneggevole nel momento in cui si va a fare una piega a casa, soprattutto per chi è poco pratico con spazzola e phon, senza l’aiuto del nostro hair stylist.

Sarà sufficiente avere un prodotto texurizzante da applicare come sempre sui capelli bagnati, con le mani si andrà ad asciugare seguendo l’andamento del taglio e la natura della morbidezza dei capelli, alla frangia o al ciuffo, si può dare forma con la spazzola piatta e il phon. Per completare si applica una prodotto matt texurizzante in modo da avere un look casual e naturale che duri tutta la giornata.

Piastre e arriccia capelli

Sembrano strumenti di tortura ma non lo sono, il loro intento è facilitare il lavoro a chi intende farsi in piena autonomia la piega in casa senza alcuna difficoltà, tutto sta nell’utilizzarli nel modo corretto.

Come accennato in precedenza, affidarsi a prodotti low cost a buon mercato non è mai la scelta migliore in questo casi, si rischia la salute del proprio cuoio capelluto e dei propri capelli, con temperature troppo elevate e materiali che non proteggono in alcun modo le loro fibre

Se si vuole ricorrere a pieghe fai da te è bene affidarsi ai migliori prodotti, nel momento in cui si ricorre alla piastra evitare di passarla troppe volte o tenere i capelli vicino al ferro per troppo tempo, altrimenti si rischia di avere una chioma ribelle ed elettrizzata, inoltre mai partire dalla radice per evitare di danneggiare la cute.

Per una resa ottimale, ricordarsi di spazzolare ciocca per ciocca, prima si passare piastra o arricciacapelli, lasciateli raffreddare prima si legarli, perché il capello caldo come quello bagnato è più fragile e soggetto a spezzarsi se non si fa attenzione.

Gli errori più comuni della messa in piega home made

Esistono quella specie di figure aliene che anche appena sveglie sono perfettamente pettinate, sembrerà incredibile ma ad alcune basta un colpo di phon e uno di spazzola per dar forma a una chioma sensuale e precisa, non ci crederete ma esistono queste persone privilegiate.

Per i comuni mortali, destreggiarsi tra prodotti, spazzole, ferri di ogni genere è un passaggio d’obbligo per uscire di casa nella maniera migliore possibile. Imparare questa routine a volte non è semplice e a ogni modo, può succedere di compiere alcuni errori. Vediamo di seguito quali sono i più comuni.

La fretta può portare a lavorare su troppi capelli per volta e questo impedirà di avere un risultato ottimale, più le ciocche lavorate sono piccole, più si avrà un effetto definito.

Non si trascurano le radici, è da loro che la pettinatura prende volume e forma, meglio lavorare su di esse che sulle lunghezze.

Disdegnare l’aria fredda del phon è un grosso errore, se c’è a qualcosa servirà. Esattamente, infatti dare prima un colpo di aria fresca rende i capelli più voluminosi e una volta acconciati con aria calda avranno un movimento naturale.

Occhio ai prodotti che si utilizzano, devono essere adatti ai propri capelli, non ci si riferisce solo a shampoo e balsamo ma anche la spazzola che deve essere della giusta misura con un diametro più piccolo per dare volume ai tagli corti e più ampio per le curve di quelli lunghi.

Infine può sembrare banale ma non lo è, importante risciacquare bene i capelli dopo averli lavati e dopo aver applicato balsamo o maschera.