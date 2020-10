Ecco come fare la forma delle sopracciglia in base alla morfologia del viso e i segreti se combinate guai

La forma delle sopracciglia hanno la capacità di migliorare il viso, ma se disegniamo quella sbagliata, potremmo invece peggiorare il nostro aspetto.

Le sopracciglia, infatti, dovrebbero completare i tuoi lineamenti, la lunghezza o la larghezza del viso e il tono della pelle. Ci deve essere armonia.

Le sopracciglia giuste per la forma del tua viso

A seconda della conformazione del nostro viso, le sopracciglia devono avere un’inclinazione e un angolo differenti.

Ecco quale disegno creare con le vostre sopracciglia se hai il viso a cuore, allungato, tondo oppure ovale.

Viso rotondo

Se il tuo viso è rotondo e un po’ paffutello, la migliore forma delle sopracciglia che si consiglia è quella con un arco elevato, per far apparire il viso meno ampio.

Più altezza dell’arco è pronunciata e più quest’ultimo darà lunghezza al viso e aprirà gli occhi.

Inoltre, potete puntare su delle sopracciglia piene e folte, se il viso è grande, ma se la vostra testa è piccola, non fatele sottili per non appesantire lo sguardo.

Cosa dovresti evitare:

Evita assolutamente di fare le sopracciglia arrotondate;

Creare l’arco troppo lontano dal tuo naso, poiché altrimenti il viso apparirà più largo.

Per truccare le sopracciglia, usa una matita della tonalità che si sposa con i tuoi colori naturali.

Fai delle linee di riempimento dall’inizio fino a definire l’angolo verso l’alto e poi scendi in direzione della fine dell’occhio, allungando un po’ la forma. .

Viso a forma di cuore

Se hai un viso a forma di cuore, la forma delle sopracciglia migliore dovrebbe essere arrotondata e con l’arco basso.

La linea più morbida dell’arco sarà in armonia con la rotondità della parte superiore del viso.

Per quanto riguarda lo spessore, scegli una forma più piena, perché tanto l’area più ampia del viso è la fronte.

Dunque, le sopracciglia evidenti non sono discordanti e non creano l’effetto da troppe sopracciglia.

Se avete le sopracciglia naturalmente piene, potete solo usare un prodotto per sopracciglia in crema, da stendere con un pennello angolato e dare corposità alla linea.

Cosa evitare:

Non fate un arco troppo alto, poiché risulterebbe disarmonico rispetto al ment.

Per truccare le sopracciglia e migliorarle, potete usare un prodotto in polvere, applicato facendo tratti curvi e non linee rette.

Viso quadrato

Se hai un viso quadrato, allora la migliore forma delle sopracciglia è quella ben definita e angolata.

La mascella, in tal caso, è una caratteristica forte, per cui devi bilanciare con delle sopracciglia dal disegno ben definito.

Le sopracciglia migliori per te sono con un arco alto e curvo, che ammorbidisce e allunga il viso.

Le sopracciglia arcuate su una faccia quadrata aiutano a compensare gli angoli duri della testa a forma quadrata.

Cosa evitare:

Sopracciglia poco definite e poco folte;

Non abbassare la coda delle sopracciglia troppo in basso, perché porterà la forma dell’occhio verso il basso.

Per truccare le sopracciglia, in questo caso devi scegliere una o due tonalità più scure dei tuoi colori naturali.

In alternativa, usa un mascara per sopracciglia colorato per dare luce.

Viso ovale

Se il viso è ovale, la forma delle sopracciglia può essere di qualsiasi tipo, non si sbaglia mai.

La cosa migliore da fare è lasciarsi guidare dalla forma naturale delle tue sopracciglia e creare un arco morbido.

Cosa evitare:

Non esagerare con forme troppo radicali rispetto alla forma naturale;

Non appiattire troppo l’arco.

Trucca le sopracciglia con un punto luce sotto l’arco, per dare un leggero sollevamento e poi applica la cipria su tutta la linea.

Viso allungato

Su un viso allungato, la forma delle sopracciglia migliore è quella allungata e piatta, che tende ad allargare visivamente il viso, facendolo apparire meno lungo.

Le sopracciglia su questo viso, poi, possono avere anche i bordi morbidi, perché compensano la lunghezza del mento.

Cosa evitare:

Un arco alto, poiché creerà ancora più lunghezza sulla faccia.

Per truccare le sopracciglia, assicurati di riempire la linea più dritta sotto la fronte in modo che diventi il meno arcata possibile.

Usa una matita con un movimento delicato fino alle tempie e poi sfuma le linee dure con una bobina.

Consigli per avere sopracciglia perfette (anche se hai combinato un piccolo disastro)

Prima di tutto devi sapere che non esistono le sopracciglia perfette. Anzi.

La forma delle sopracciglia sono è mai uniforme e uguale su entrambi gli occhi. Quindi evitate di stare ore ed ore davanti allo specchio, per cercare di renderle uguali.

Prima di fare le sopracciglia, inizia con una mappatura, cioè devi identificare le tre parti chiave della fronte che devi contrassegnarle con il trucco per le sopracciglia.

Così avrai una guida per tirare via i peletti in eccesso con le pinze.

Dove dovrebbero iniziare le sopracciglia? Usa la matita o il dito per disegnare una linea retta dall’incavo del naso fino alla fronte per vedere dove dovrebbe iniziare.

Traccia poi l’arco del sopracciglio, inclinando una matita per sopracciglia dal lato del naso attraverso l’iride dell’occhio fino alla fronte.

Così troverete il punto medio e che dovrebbe essere la punta dell’arco.

Infine devi segnare dove dovrebbe finire il sopracciglio, quindi punta la matita dal lato del naso all’estremità della fronte e segna la linea dove dovrebbe finire la coda.

Ora sei pronta per disegnare le tue sopracciglia in base alla forma del tuo viso.

Cosa fare se ho esagerato con le pinzette?

Se hai esagerato con le pinzette e hai strappato troppi paletti, la soluzione è rimediare con il trucco per le sopracciglia.

Prima di tutto, niente panico: la pazienza e una buona matita per sopracciglia ti aiuteranno fintanto che tue sopracciglia non saranno cresciute nuovamente.

Assicurati che il tuo prodotto per le sopracciglia sia del colore giusto, che di solito è più scuro di quello dei tuoi capelli.

Passa la matita per le sopracciglia per riempire le zone vuote, tenendo però la matita indietro, per creare dei i tratti leggeri e naturali.

Imita la crescita dei peli, seguendo la loro direzione, stando particolarmente attenta a lavorare con una mano leggera verso i bordi e gli angoli interni.

Devi evitare di creare un aspetto innaturale e a blocchi.

Guarda bene l’insieme perché potresti aver bisogno di disegnare dei peli in più, al di fuori della linea naturale della fronte.

Tieni a portata di mano un cotton fioc o una bacchetta di mascara pulita per sfumare le linee e correggere gli errori.

Quando sei soddisfatto della tua forma, applica il balsamo per favorire la crescita delle sopracciglia.