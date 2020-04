Depilazione sopracciglia a casa, metodi e trucchi Come si fa la depilazione sopracciglia a casa? Ecco tutti i metodi che conosciamo e i trucchi degli esperti.

Si può fare la depilazione sopracciglia a casa? Ovviamente la risposta è sì. Il fai da te legato alla bellezza ci permette di risparmiare un po’ e di farci belle ogni volta che ne abbiamo bisogno, senza dover prendere appuntamento. Quali sono i metodi migliori e i trucchi da seguire?

A ognuna le sue sopracciglia. Seguendo ovviamente mode e trend del momento, ma anche i lineamenti del proprio viso. Perché è inutile rincorrere le tendenze se non si adattano perfettamente alla nostra fisionomia, alla forma del viso o a quella degli occhi. Le tipologie per depilarsi le sopracciglia sono davvero molte. Possiamo scegliere quella migliore e più facile da eseguire a casa in tutta tranquillità e sicurezza.

Cosa serve per la depilazione delle sopracciglia

Partiamo dalle basi. Di cosa abbiamo bisogno per una perfetta depilazione delle sopracciglia? Ci sono degli strumenti utili che dobbiamo sempre tenere a portata di mano nel nostro beauty, per prenderci cura della nostra bellezza. Se avete deciso di optare per il “metodo classico”, avrete bisogno di un paio di pinzette. Devono essere pulite e igienizzate, ricordatevi sempre di lavarle e di asciugarle dopo ogni trattamento, così da averle sempre pronte per l’uso. Non devono essere delle pinzette troppo vecchie, perché potrebbero essere rovinate e potrebbero non fare il loro lavoro a dovere. Anzi, potrebbero causare delle piccole ferite sopra il nostro sguardo. Se notate che le vostre pinzette non sono più funzionali, acquistatene un altro modello tutto nuovo per avere occhi sempre perfetti.

Ceretta per le sopracciglia sì o no? Se per il resto del corpo è il metodo consigliato (ad esempio la ceretta per le gambe è meglio di rasoi manuali ed elettrici o creme depilatorie), per le sopracciglia ci sono molti esperti di bellezza che la sconsigliano. Se avete le sopracciglia folte forse è un metodo veloce ed efficace, ma ha la pecca di stressare troppo la pelle che in questa zona del viso è davvero molto sensibile. Il rischio è di avere tessuti inclini a cedere e a non essere più tonici ed elastici. Se proprio dovete farla, optate per la ceretta a freddo o fatela dall’estetista.

Ultimamente va molto di moda la depilazione con filo, che arriva dall’Oriente. Non è facile, ci vuole molta manualità. Si esegue tramite l’intreccio di due fili di cotone (che devono essere sempre puliti). Il risultato però è assolutamente perfetto.

Come lo può essere con l’utilizzo della luce pulsata. Questo tipo di epilazione si può fare dall’estetista o con epilatori casalinghi, che si possono comodamente trovare in vendita online. È un sistema praticamente indolore, anche se qualche fastidio possiamo comunque provarlo.

Esiste anche un rasoio specifico per le sopracciglia, diverso da quello che usiamo per le gambe, le braccia, le ascelle. È facile da usare e piace a moltissime donne, perché è più pratico, veloce e preciso. E anche meno doloroso della depilazione con pinzette.

Cosa fare prima di depilarsi le sopracciglia

Prima di depilare ogni parte del nostro corpo la dobbiamo preparare con cura. Dobbiamo per prima cosa rendere la pelle più morbida, così da “estrarre” i peli con più facilità, senza irritare troppo l’epidermide, che in questa zona è particolarmente depilata. Così facendo potremo procedere alla depilazione in maniera facile e veloce, sperando di evitare irritazioni e arrossamenti. E anche per evitare di provare troppo dolore.

Potete bagnarla e ammorbidirla con acqua calda, detergere la zona con delicatezza e poi procedere con calma, passo dopo passo. Ritagliatevi un momento della settimana tutto per voi, per non avere distrazioni in un momento che potrebbe essere decisamente delicato.

Guardatevi bene allo specchio e cercate di capire come vorrete le vostre sopracciglia. Non dovranno ovviamente essere troppo sottili, come andavano di moda negli anni Novanta, ne troppo “incolte”, anche se molte star stanno sdoganando la moda delle sopracciglia più folte.

Come depilarsi le sopracciglia

Per depilarvi alla perfezione le sopracciglia, dovete prima capire da che lato crescono i vostri peli. Non tutte le persone sono uguali in questo senso. Ci sono dei casi in cui le sopracciglia crescono verso l’esterno, casi in cui crescono verso l’interno e anche casi in cui non esiste un verso principale, ma crescono in più direzioni. I peli vanno sempre tirati nella direzione della crescita, perché così la depilazione prosegue facilmente e velocemente.

Se usate la pinzetta procedete pelo per pelo: stringete bene le pinzette tra le mani ed eseguite mosse sicure, senza tentennare, perché il rischio di provare dolore durante l’epilazione è forte. La pinzetta va posizionata alla base del pelo, tirando nella direzione di crescita. Procedete con calma, un sopracciglio alla volta. Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno, senza andare troppo di fretta.

Se utilizzate il rasoio, invece, la procedura sarà molto più semplice, soprattutto per il contorno superiore e inferiore. Procedete con cautela, lentamente, perché una mossa sbagliata potrebbe rovinare il risultato finale, togliendo troppe sopracciglia al vostro sguardo.

Consigli da seguire

Gli esperti consigliano di depilarsi in particolari momenti della giornata, come ad esempio subito dopo aver fatto la doccia, perché così la pelle è più morbida grazie all’acqua e al vapore. Se vi siete già fatte la doccia e dovete comunque depilarvi, provvedete a lavarvi con cura il viso, usando acqua calda. Non asciugate il volto sfregando con forza l’asciugamano sulla pelle: dovete sempre tamponare per asciugarvi la pelle del viso.

Prima di passare alla depilazione vera e propria, potete anche applicare un po’ di crema idratante nella zona interessata. In questo modo non solo sarà protetta e nutrita, ma riuscirete anche a depilarvi meglio le sopracciglia, senza troppa fatica e senza troppo dolore.

Consigliato anche delineare con una matita per gli occhi il contorno delle sopracciglia, così da ottenere sicuramente il risultato sperato, senza andare troppo a “occhio”, ma togliendo le sopracciglia solo effettivamente dove devono essere tolte. La depilazione non andrebbe fatta troppo spesso, potete anche aspettare 7-14 giorni, a seconda della vostra ricrescita.

Utilizzate anche un pettinino apposito per spazzolare le sopracciglia verso l’alto, così da individuare eventuali peli troppo lunghi o ribelli che sono da rimuovere all’istante.

Quando vi truccate dopo la depilazione ricordate sempre di usare una matita per sopracciglia: le star ne vanno matte, per make up assolutamente perfetti. Potete anche usare i gel per sopracciglia che, come i gel per capelli, permettono di avere sempre tutto sotto controllo.

Errori da non fare

Cosa sono le cose da non fare assolutamente per una perfetta depilazione delle sopracciglia? Ecco alcuni errori che sono purtroppo molto comuni:

Seguire troppo mode e tendenze del momento. Le sopracciglia devono valorizzare il nostro viso. E ogni donna ha un viso diverso. Dobbiamo sempre mettere noi stesse al centro. E poco male se la forma delle nostre sopracciglia non è quella delle star. L’importante è essere belle e sentirsi bene con se stesse.

Se non seguite tutti i consigli sopra citati per preparare la pelle all’epilazione, avrete commesso un grande errore. Lo so che andiamo sempre di fretta, ma ogni tanto rallentiamo, facciamolo per noi stesse.

Mai strappare i peli contropelo, per evitare irritazioni e peli incarniti.

Strapparsi i peli dalle sopracciglia ogni giorno è sconsigliato. Lasciamo passare almeno una settimana o due.

Non fate troppo spesso la ceretta, anzi, c’è chi la sconsiglia in questa zona, perché danneggerebbe profondamente la pelle.

E ricordatevi che le pinzette vanno sempre tenute pulite e igienizzate. Ne va della vostra salute, non dimenticatelo mai.