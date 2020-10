Kate Middleton e Meghan Markle sono le donne più seguite e amate della famiglia reale ed è inevitabile fare dei paragoni.

Le due duchesse sono state messe a confronto da un chirurgo plastico e i risultati sono stati chiari. L’americana ha trionfato, dando prova di non avere rivali.

Il chirurgo plastico Julian De Silva, direttore del Centre For Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery di Londra, ha voluto stabilire chi è la più perfetta tra le due, mettendo a confronto i loro lineamenti.

Video credit @showbiznews

Dal suo punto di vista, la bellezza è data dall’armonia e dalla proporzione delle parti e la moglie di Harry avrebbe tutte le carte in regola per essere considerata la “più splendida del reame”, visto che ha il mento a cuore e un naso privo di imperfezioni.

Kate, al contrario, avrebbe un mento e una mascella troppo pronunciati che le avrebbero impedito di guadagnare il primo posto.

Insomma, a quanto pare tutte vogliono essere come la Markle. Del resto, quale donna non sogna di sposare un principe per tutta la vita?

Ma quale delle due duchesse sta invecchiando meglio? Gli anni passano anche tra le principesse del regno britannico e chi tra Kate e Meghan ha un aspetto più giovane e fresco?

La dottoressa estetica e chirurga cosmetica Lucy Glancey ha dichiarato:

Sebbene entrambe le donne siano assolutamente meravigliose, il viso di Meghan Markle sembra attualmente più giovane rispetto a Kate Middleton.

La dottoressa Lucy ha inoltre dichiarato: