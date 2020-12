Il 2021 sarà l’anno del make up chic, un trucco elegante facile da creare, con pochi prodotti.Gli occhi saranno un punto luce che risalta anche con indosso la mascherina.

Ecco qualche suggerimento per truccarvi perfettamente, scegliendo tra make up minimal ma incisivi a make up più intensi e carichi di colore.

Wing liner, per uno sguardo super femminile

Il primo make up chic che vi proponiamo – e che sarà un trend nel 2021 – è il wing liner, l’eyeliner ad ala, disegnato come un’onda sugli occhi.

Non solo nero, ma anche l’eyeliner bianco è perfetto per far sembrare i nostri occhi più grandi.

Il bianco – anche delle diverse tonalità perla, crema, beige chiaro – dona ai tuoi occhi un tocco di colore naturale.

Lascia poi il resto del tuo viso nei colori naturale, con poco o nessun prodotto sul viso.

Per questo make up, puoi anche saltare il mascara perché le ciglia scure sarebbero troppo cariche per questo look.

Cosa usare

Per creare l’onda sugli occhi, utilizzate un eyeliner apposito wing liner, che ha la punta a taglio e vi permette di creare i movimenti giusti, specialmente per definire la punta finale.

Sulle labbra, stendere invece un rossetto nude oppure rosato appena, con finish lucido.

Make up blu cobalto e profondo

Il blu sugli occhi sarà un altro trend 2021 molto interessante, che ci permetterà di truccare gli occhi in modo raffinato e con poco sforzo.

La chiave per ottenere un make up chic sta nello scegliere la tonalità blu cobalto.

È la tonalità perfetta che sta bene su tutte le tonalità della pelle e su tutti i colori degli occhi.

Per aumentare l’effetto wow, delinea con il blu cobalto non solo la parte superiore dell’occhio, ma anche la rima inferiore degli occhi per arricchire il trucco.

Se vuoi intensificare lo sguardo puoi anche sfumare il colore sulle tue palpebre e anche un po’ sotto agli occhi.

La chiave di questo make look è mettere in risalto proprio il blu cobalto, quindi lascia il resto del volto con una base molto leggera.

Cosa usare

Per la base, utilizzate una crema BB, che è perfetta per ottenere una copertura e uniformità senza sopraffare la pelle.

Utilizzate un eyeliner blu cobalto, con tratto spesso, per facilitare l’applicazione e creare una linea intensa.

Aggiungete un po’ di ombretto tono su tono, che abbia una texture che si sfuma facilmente.

Labbra lucide color ciliegia nera

Chi non vuole rinunciare al rossetto, potete sfoggiare le vostre labbra quando potete – nei luoghi dove potete stare senza mascherina – ma mettetele super in risalto.

I trend 2021 propongono il rossetto color ciliegia nera, con quale otterrai un make chic, immediatamente.

Le labbra lucide saranno di moda, per cui illuminate le labbra color amarena per un effetto ancora più elegante.

Lascia la base viso naturale, per lasciare spazio alle vostre labbra.

Cosa usare

Per creare il look, riempi le labbra con un rossetto rosso ciliegia nero e aggiungi un gloss trasparente per aggiungere l’effetto lucido.

In alternativa, applica un rossetto amarena leggermente brillantinato.

Per non tralasciare completamente gli occhi, applica un mascara infoltente, per renderli più grandi.

Ciglia corpose e lentiggini finte

Un’altro make up chic che vi suggeriamo è davvero molto ma molto easy.

Ciglia evidenti, lunghe e definite con un po’ di lentiggini finte sulle guance, se vi piacciono.

Le lentiggini finte porteranno l’attenzione sul tuo viso. La chiave per rendere le tue lentiggini il più realistiche possibile è realizzarle in diverse dimensioni e distanziarle l’una dall’altra.

Altrimenti, lascia il resto del tuo viso in versione acqua e sapone, con un velo di fondotinta e un blush leggermente rosato.

Cosa usare

Per ottenere ciglia lunghe e corpose, dovete usare un mascara di qualità, che ispessisce le vostra ciglia, le allunga e le rende visivamente più grosse e belle.

Potete scegliere mascara infoltenti e che allungano le ciglia, come il nuovo The Longer The Better di Layla Cosmetics.

Questo mascara, infatti, si addensa, creando delle fibre che aumentano il volume delle ciglia, dunque perfetto da usare anche da solo sugli occhi.

Per realizzare le lentiggini, invece, potete sfruttare un eyeliner color tortora o marrone chiarissimo a tratto fine.

Make up con tonalità del tramonto

Un’altra idea per realizzare un make up chic è scegliere i colori dall’arancio al rosso per i vostri occhi.

Le sfumature del tramonto sono di tendenza per questo inverno e permettono di creare un trucco occhi favoloso.

I colori caldi e luminosi si fondono proprio con lo sguardo, ma devi creare delle sfumature in cui non si capisce dove iniziano e dove finiscono i colori.

Potete, ad esempio, mescolare un arancio chiaro e arancione più scuro fino a ottenere la tonalità perfetta per te.

L’arancione è in realtà molto lusinghiero su tutti i toni della pelle e colore degli occhi.

Cosa usare

Per creare questo make up, utilizzate due tonalità di arancio per gli occhi, preferendo ombretti iridescenti.

Scurire l’angolo esterno dell’occhio e sfumate l’arancio verso l’interno, schiarendo il colore.

Aggiungete una matita nera kajal che potete un po’ sfumare e stendere sulla rima superiore dell’occhio.

Applicate un rimmel effetto ciglia finte, che potete stendere anche sulle ciglia inferiori per uno sguardo da cerbiatta.

Occhi e labbra con tonalità scure

Un’altro trend make up 2021 è la combinazione di occhi e labbra super dark.

La chiave per far funzionare questo make up look è usare colori che appartengono alla stessa famiglia di tonalità.

Potete realizzare uno smokey eye marrone da abbinare, dunque, a un rossetto marrone di una gradazione poco più chiara.

Un altro modo per sfoggiare questo look è fare smokey eye più chiaro con un labbro molto audace, in modo da bilanciare le ombre in entrambi i colori.

Cosa usare

Per realizzare questo trucco, utilizza un rossetto color bordeaux scuro e matte da definire con una matita labbra leggermente più scura, da sfumare per evitare l’effetto innaturale.

Usa ombretti opachi, sulle tonalità del marrone, color crema – per schiarire la palpebra esterna sotto all’arco sopraccigliare.

Intensifica con una matita nera e rimmel.

Make up occhi mirtillo rosso

Che sia autunno, primavera o estate, le sfumature colore dei mirtilli rossi sono sempre molto raffinate.

Con un pizzico di marrone, l’ombretto mirtillo diventa un make up chic, da indossare di giorno e di sera.

Anche questo colore occhi sta bene su tutte, valorizzando lo sguardo. Opta per un finish opaco, per rendere più elegante il trucco.

Carica bene le ciglia con il rimmel – applicando magari anche quelle finte – se vuoi ottenere un look a bambolina.

Per il make up mirtillo rosso utilizzate un ombretto opaco di questa tonalità da stendere in modo marcato sulla palpebra mobile e al centro.

Quando si lavora con ombretti opachi, si consiglia di utilizzare prima un primer per ottenere la migliore sfumatura.

Utilizza un tocco di ombretto marrone per sfumare verso l’alto la palpebra e poi concludere con un color carne.

Stendi l’eye liner nero sottile e anche il rimmel e ciglia finte. Come rossetto, invece, scegline uno lucido, dalla texture cremosa.