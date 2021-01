Anche se siamo molto brave a truccarci, il mascara sbavato può sempre succedere. Ecco come rimediare

Qualunque sia il tuo livello di abilità con il trucco, trovarsi il mascara sbavato sugli occhi è una normalità.

Ci sono alcune tecniche speciali, ma facilissime, che ti aiutano i riparare i danni, senza dover ricominciare il tuo make up tutto da capo, e alcuni tips per prevenire incidenti.

Una volta applicato il mascara, aspetta che si asciughi

Il mascara sbavato sulla palpebra superiore o inferiore si crea quando chiudiamo oppure apriamo troppo gli occhi, prima che il colore si sia asciugato del tutto.

Dopo l’applicazione del rimmel sulle ciglia, devi attendere che quest’ultimi si asciughi per un minuto, specialmente se ha passato più mani di prodotto.

Se si formano delle macchie di rimmel sugli occhi, non cercare di rimuovere la macchia con il dischetto di cotone e lo struccante perché rovinerai il resto. Piuttosto usa un cotton fioc.

Usa lo struccante e un cotton fioc

A questo punto, la macchia di rimmel sulla palpebra si è formata. Che fare? Agire con delicatezza, utilizzando un cotton fioc.

Una volta che sei sicura che il mascara sbavato si sia asciugato ben bene, prendi il bastoncino e imbevi il piccolo cotone in un po’ di acqua micellare.

Strizza bene il cotone, assicurandoti che non goccioli più.

Così puoi tamponare il cotton fioc sulla macchia, in modo preciso, senza correre il pericolo di far scorrere rivoli di struccante sul resto della palpebra.

Trasforma la macchia di mascara in una riga di eyeliner

Se il mascara si è sbavato proprio vicino alla linea delle ciglia superiori, potresti rimediare con un trucco intelligente.

Sovrapponi l’eyeliner liquido all’errore per coprirlo e crea la tua linea preferita sugli occhi.

Si tratta di un trucco semplicissimo, che ti permette di non buttare all’aria tutto il lavoro che hai fatto per truccarti.

Nascondi il mascara sbavato con il correttore

Se ti preoccupa il fatto di dover rimuovere con precisione le macchie di mascara sugli occhi, perché sei in genere un po’ maldestra, no problem.

Tutto ciò che devi fare è applicare il correttore a copertura totale con un piccolo pennello per coprire la sbavatura.

Dopodiché, fissa il correttore con la cipria e tampona sopra l’ombretto che avevi già steso sulla palpebra.

Previeni le sbavature con una pulizia del viso strategica

I più famosi truccati consigliano di preparare la pelle in modo strategico, prima dell’applicazione del make up, riducendo le possibilità di incidenti.

Prima di applicare il mascara e il resto del make up, si consiglia di detergere la zona degli occhi con lo shampoo per bambini delicato.

Questo rimuove delicatamente il sebo in eccesso dalle palpebre e dalle ciglia, rendendo meno probabile che il mascara crei delle macchie indesiderate.

Applica il primer sulla palpebra

Un’altro consiglio per evitare il mascara sbavato è applicare il primer sull’intera zona degli occhi – comprese le palpebre e non solo le ciglia.

Se la pelle delle palpebre resta un po’ unta può sciogliere il rimmel.

Scegli un primer assorbente, per creare una base uniforme sulle palpebre e che prepara la pelle anche per l’applicazione dell’ombretto.

Un altro modo per eliminare l’eccesso di sebo dagli occhi, è l’utilizzo della carta assorbente per il viso.

Dopo aver pulito e idratato il volto al mattino, premi delicatamente sulle palpebre e sotto gli occhi la carta per opacizzare completamente le palpebre.

Esegui lo stesso passaggio anche dopo aver applicato l’ombretto.

Infatti, eventuali residui di oli dall’utilizzo dei pennelli potrebbero di nuovo depositarsi durante l’applicazione del trucco.

Utilizza il pennello giusto

Per scongiurare il mascara sbavato, i truccatori consigliano seguire precisi passaggi:

Applica il mascara;

Utilizza un pennello piatto per applicare la cipria sulle ciglia;

Stendi un’altra mano di mascara sopra la polvere.

Infine, usa il pennello pulito per pettinare le ciglia.

Posiziona correttamente lo specchio mentre ti trucchi

Evita di guardare dritto davanti allo specchio mentre applichi il mascara.

Tale posizione può far sbavare il rimmel con maggiore probabilità.

Prova invece a utilizzare uno specchio portatile e mettilo sul mento mentre guardi lo specchio.

Guardando il tuo riflesso in questo modo, aprirai gli occhi lasciando più spazio tra le ciglia e le palpebre durante l’applicazione del mascara.

Scegli il mascara perfetto

Le ciglia folte donano istantanea raffinatezza, glamour e aprono gli occhi, ma devi scegliere il prodotto adatto a te.

I truccatori ci consigliano di scegliere un mascara che abbia una buona tenuta e che non sia troppo secco, che crea grumi.

Lo scopo del mascara è di rendere le ciglia più lunghe e folte possibile.

La chiave per ottenere questo risultato è utilizzare il mascara che aderisce bene alle nostra ciglia e per scoprire il migliore vanno solo provati.

Se il rimmel è perfetto, non è neanche necessario passare più mani per ottenere le ciglia che desideri.

Il consiglio più importante per evitare sbavature è usare un mascara waterproof ed evita di applicarlo sulle ciglia inferiori.

Non usare make up in crema ma in polvere

Per evitare il mascara sbavato, usa ombretti in polvere anziché ombretti a base di crema per evitare l’umidità intorno agli occhi o sulle ciglia.

Applicare uno spesso strato di cipria sotto gli occhi prima di applicare il mascara, per catturare eventuali sbavature durante l’applicazione.

Una volta che il mascara è asciutto, eliminare piano piano la polvere con un pennellino pulito.

Metodi salva make up al volo

Avete eseguito il vostro trucco alla perfezione, ma nel corso della giornata il mascara si è sbavato lo stesso?

Può succedere. La temperatura esterna è tra le principali cause del mascara sbavato, specialmente quando fa troppo caldo, il prodotto tende a sciogliersi.

Anche con una mossa con le mani maldestra – come stropicciarsi gli occhi per sbaglio, un classico – possiamo rovinare il make up.

E se siamo fuori casa, come possiamo rimediare?

Usa le salviette struccanti

Le salviette struccanti non sono indicate per la pulizia del viso quotidiana, perché di base contengono ingredienti che alla lunga sarebbero troppo aggressivi sulla pelle.

Però, puoi utilizzare le salviette proprio in occasione di emergenza come questa, per rimediare al mascara sbavato.

Non devi strofinare con forza sulla macchia, ma tamponare delicatamente la salvietta sull’errore, per sciogliere il prodotto.

Gli occhi e il loro contorno sono una delle zone più delicate del viso, dunque le devi trattare con cautela estrema.

Se non usai con delicatezza le salviette, ma anche il dischetto di cotone imbevuto, puoi incorrere in congiuntiviti e disturbi simili assai spiacevoli, oltre che a rovinare la pelle con prematura comparsa delle rughe.