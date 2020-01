Smagliature: la bellezza autentica che le star del web ( e non solo) non nascondono più Smagliature e sorrisi: queste star del web mostrano i loro difetti senza paura

Grazie a personaggi celebri come Busy Philipps, Chrissy Teigen e Ashley Graham, mostrare i propri “difetti” estetici e soprattutto accettarli sta rendendo le donne più rilassate su questa tematica allontanando, finalmente, lo stereotipo di perfezione.

Questo non vuol dire trascurarsi o non prendersi più cura della propria pelle o del corpo, semplicemente equivale all’accettazione di quelle piccole imperfezioni che fanno parte della natura umana.

La bellezza dei corpi veri

Photoshop e filtri bellezza spariscono a favore dell’autenticità. Poco importa se un corpo è caratterizzato da pelle a buccia d’arancia, rilassamenti cutanei o smagliature: la vera bellezza sta proprio in questi piccoli difetti che rendono il corpo della donna unico e bellissimo.

Il movimento del body positive insegna: basta esaltare la perfezione, soprattutto quanto questa è data da make up, photoshop e filtri. E le prime portavoce di questo cambiamento sono proprio loro, le celebrities che bellissime si mostrano in tutta la loro naturalezza.

Le celebrities che esaltano la bellezza naturale

Kerr,Chrissy Teigen e Ashley Graham, sono solo alcune celebrities che attraverso i loro social network combattono ogni giorno gli stereotipi. E poco importa se spesso sono bersaglio degli haters, come succede a Ashley Graham: loro sono fiere di quello che sono e soprattutto accettano di non essere perfette.

Accettare con serenità le smagliature, gli inestetismi della pelle, le cicatrici o i segni di un acne giovanile, non vuol dire trascurarsi o non dedicarsi alla cura del corpo o della pelle. Prendersi cura di se stessi è un dovere, l’importante è farlo senza stress o comunque non lasciarsi ossessionare per raggiungere un’ideale di perfezione che nella maggior parte dei casi neanche esiste.

Il body positive

Il movimento del body positive rientra tra le cose più positive che esistono al mondo, come suggerisce il nome stesso anche se negli ultimi anni, il messaggio veicolato dalle strategie di marketing delle grandi multinazionali non sempre è quello che si muove nella stessa direzione del concetto in sé.

Sta di fatto guardare a celebrities e modelle che non hanno più paura di mostrarsi per quello che sono quasi orgogliose delle loro imperfezioni perché le rendono reali, equivale sicuramente a un cambiamento di rotta nel processo di accettazione di se stessi, perché farlo, è il regalo più grande che possiamo concederci.