Allungato, effetto vedo non vedo, estroso, stilizzato. Ecco come fare un trucco con l' eyeliner, come piace a voi

Chiunque può indossare il trucco con l’eyeliner, tutto, ma un make up perfetto dipende da dove si posiziona il tratto sull’occhio di ogni persona.

Infatti, possiamo intensificare lo sguardo e ampliare gli occhi, disegnando una linea allungata, grafica oppure sfumata, a seconda della forma dei nostri occhi.

Eyeliner stravagante, con punta rialzata

Chi ha gli occhi leggermente asimmetrici, può provare questo trucco con l’eyeliner, che da equilibrio ai due occhi e allo stesso tempo li allunga.

Dopo aver delineato la rima superiore con un tratto sottile – ma non sottilissimo – definite una puntina finale, che va all’insù.

Quest’ultima deve stare leggermente distaccata dalla rima, dunque deve satere alla base esterna della palpebra fissa.

Avete piena libertà creativa nell’eseguire il tratto. Completate con una passata di rimmel e un lunghissimo tratto di matita nera lungo la rima interna – non nell’interno.

Cat eye super femminile

Un classico trucco con l’eyeliner è il cat eye, che da eleganza allo sguardo e allunga moltissimo gli occhi.

Per disegnare un’ala classica e audace, considera la forma degli occhi prima di iniziare.

Le make up artist ci dicono che se abbiamo le palpebre molto ampie, possiamo disegnare senza problemi con l’eyeliner.

In questo caso, dovremmo iniziare a disegnare la linea dall’angolo interno dell’occhio e poi l’ala verso l’esterno, rendendola più o meno spessa.

Se abbiamo l’occhio incappucciato, dovremmo invece fare prima la parte dell’ala e poi lavorare l’angolo interno.

Se iniziamo, infatti, al contrario potremmo ottenere un’ala sproporzionata, più grande di come dovrebbe essere.

Eyeliner luccicante

Un’altra idea per dare un tocco di personalità e luminosità ai nostri occhi è un trucco con l’eyeliner argentato oppure dorato.

Puoi ottenere un effetto wow facilmente. L’argento scintillante aggiunge un tocco meraviglioso anche al look più semplice.

Stendi la linea lungo la rima superiore e dai un cenno svolazzante alla punta. Se i vostri occhi sono grandi con la palpebra alta, potete stendere la linea scintillante in modo diverso.

Potete cioè far partire il tratto dall’angolo interno dell’occhio e disegnarlo lungo la linea che divide palpebra mobile e fissa, fino alla fine dell’occhio.

Creerete un arcobaleno metallico interessante sui vostri occhi.

Linea tratteggiata bicolor

Se ti piace stupire, un trucco perfetto su qualsiasi forma dell’occhio è l’eyeliner bicolor.

Puoi creare un trucco sbarazzino, utilizzando due colori di eyeliner liquido da alternare lungo la rima superiore.

Potete scegliere, ad esempio, il bianco e il nero e iniziare a disegnare dei trattini, prima di un colore poi dell’altro.

Quindi, stendete un velo di ombretto brillante per mettere in risalto l’effetto a scacchiera.

Eyeliner colorato

Per il massimo impatto, il trucco con l’eyeliner colorato è l’opzione perfetta. In inverno, punta su colori caldi come il rosso scarlatto o mattone.

Crea una linea molto larga rispetto al solito, per dare corposità al make up. In questo caso, il segreto per dare profondità allo sguardo è esagerare.

Realizza la punta esterna all’occhio verso l’alto e prosegui un po’ oltre l’angolo interno, per allungare l’occhio più che si può.

Poi, due passate di rimmel scuro e il make up è completato.

Make up grafico

Trasforma il tuo make up in un’opera d’arte moderna, creando tratti stilizzati che ricordano le forme geometriche e allo stesso tempo danno forma e colore agli occhi.

Invece che creare delle zone piene, giocate con le zone vuote.

Stendi un tocco di eyeliner pastello strategicamente, prima sulla rima dell’occhio superiore e falla proseguire all’indietro – verso l’angolo interno – lasciando uno spazio centrale.

Altrimenti, create l’ala partendo da quasi la fine della rima superiore e poi marcate quest’ultima tornando indietro con la punta dell’eyeliner.

Devi ottenere, in pratica, solo una grande punta stilizzata, ma disegnata in modo da ricordare quasi un triangolo.

A punta sottile

Un’altra idea, facile ed elegante, è il semplicissimo trucco con l’eyeliner sottile e con la punta dritta e lunga.

Completa il make up applicando un mascara allungante e lascia le labbra nude, per un aspetto naturale ma sofisticato.

Occhio semi delineato

Se hai gli occhi regolari, il tratto nero che delinea l’occhio sono per metà va benissimo per amplificare lo sguardo.

Per ricreare questo fantastico look, usa l’eyeliner in gel e un pennello angolato per tracciare la linea lungo tutta la rima superiore e creare in fondo un effetto alato.

Quindi, utilizzando sempre l’eyeliner in gel e il pennello, traccia una linea sulla rima inferiore, ma da metà occhio, fino a unirsi alla punta finale superiore.

Make up vedo non vedo

Per le donne che amano un beauty look acqua e sapone, il trucco con l’eyeliner color caffè, passato in modo sottile, è perfetto.

Basta creare la linea delle ciglia superiori ed estenderla delicatamente verso l’esterno, ma senza esagerare.

Saltare il mascara per creare davvero l’effetto vedo non vedo.

Eyeliner sfumato

Il make up sfumato, con un effetto dorato e fumoso è semplicemente bellissimo.

La prima cosa da fare è stendere sulla rima dell’occhio superiore una matita nera kajal, da sfumare in una forma a mandorla – oltre la linea delle ciglia.

Quindi, applica l’eyeliner nero per rimarcare l’attaccatura delle ciglia e l’ombretto dorato sulle palpebre e sugli angoli degli occhi.

Eyeliner con effetto fumoso sotto

Altrimenti, un’altra idea di makeup, un po’ diversa è quella di creare l’effetto sfumato sotto alla rima inferiore.

Usa un pennello per eyeliner piatto per tracciare la linea superiore, ma deve essere sottile, quasi impercettibile.

Quindi, usa una matita kajal per punteggiare lungo l’attaccatura delle ciglia inferiori e sfumare verso il basso, per creare un look da rocker e vissuto.

Make up caldo e neutro

Con l’eyeliner potete creare davvero tantissimi look, come un make up neutro, dai colori naturali della Terra.

Con una matita nera traccia la linea inferiore dell’occhio e quella superiore con l’eyeliner nero.

Quindi, applica un ombretto marrone o un rossetto crema marrone fulvo lungo l’attaccatura delle ciglia inferiori per dare ai tuoi occhi un aspetto sensuale.

Look minimalista

A volte meno può essere di più, quindi se questa è la tua filosofia di trucco, adorerai questo trucco con l’ eyeliner.

Per prima cosa, tracciare la linea sottile delle ciglia superiori e poi allunga le ciglia con un

mascara allungante.

Dopodiché, applica un ombretto color carne e stendi una base naturale sul viso per rendere più omogenei i tuoi colori naturali.

Make up corposo

Un trucco con l’eyeliner corposo e intenso è perfetto da sfoggiare in inverno soprattutto.

Passa un ombretto per sopracciglia marrone cioccolato fondente, quindi sfuma un ombretto più chiaro, per evitare l’effetto finto.

Poi, dopo l’eyeliner sottile, stendi un ombretto color rame o pesca solo lungo l’attaccatura delle ciglia inferiori.

Non passare il mascara sulle ciglia superiori e inferiori, indossa il rossetto nudo e rinuncia anche al blush.