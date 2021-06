Tutti abbiamo bisogno di iniziare le giornate al meglio della nostra forma. E di mantenerci forti, in salute e in equilibrio. Per questo è bene adottare giorno dopo giorno buone abitudini quotidiane che possano darci una mano a vivere meglio. Come depurarsi al risveglio? Ci sono almeno 5 rimedi che possiamo mettere in atto subito dopo la sveglia per eliminare le tossine in eccesso.

Il nostro corpo ha bisogno di depurarsi e di ripulirsi da tutti gli eccessi. Se procediamo con una routine appena sveglie al mattino potremmo sentirci bene per tutto il resto della giornata. Così da riattivare anche l’intestino.

Ci sono diversi metodi che possiamo utilizzare per depurarci ogni giorno. Alcuni sono davvero molto semplici ed essenziali. Avviare una buona routine detox di prima mattina è facile come bere un bicchier d’acqua. E stavolta non è un modo di dire.

5 metodi per depurarsi al risveglio

Ecco cinque trucchi da seguire ogni giorno per un effetto detox inimmaginabile:

Bere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente o tiepida a digiuno è un vero e proprio toccasana. Pulisce le pareti gastriche e rimette in funzione dolcemente l’intestino, stimolando il transito intestinale e favorendo l’assimilazione dei nutrienti a colazione.

Anche bere un bicchiere di acqua e limone aiuta, perché l’agrume svolge azione disintossicante sull’organismo, depurando il corpo e il fegato e rinforzando il sistema immunitario. E poi è ricco di vitamine e di sali minerali.

Se non ti piace il limone, bevi un bicchiere di acqua tiepida con un cucchiaino di miele per rendere più forte il sistema immunitario e depurare l’organismo. Tra l’altro ha ottimi benefici anche sulla pelle.

E perché non una buona tisana all’ortica ? La pianta depurativa aiuta anche ad attivare il sistema linfatico. Ti basterà far bollire l’acqua e inserire le foglie secche di ortica, lasciando in infusione per 5 minuti. Da bere a digiuno.

A colazione prova poi con il tè verde, ricco di antiossidanti.

Che dici, domattina si comincia?