La siesta fa bene: i benefici del pisolino Il sonnellino pomeridiano fa bene alla salute, lo conferma la scienza

Avete mai sentito parlare della siesta? L’iconico pisolino spagnolo che coincide con le prime ore del pomeriggio è un vero toccasana per la salute e il benessere psicofisico delle persone, a confermarlo è anche la scienza.

Fare la siesta fa bene

Il riposo pomeridiano, correlato da un sonnellino di poco tempo fa bene alla salute, lo conferma la National Sleep Foundation che mette in evidenza quanto la pennichella quotidiana porti con sé alcuni vantaggi concreti per la nostra salute e per il nostro benessere, dalla riduzione dello stress al rafforzamento del sistema immunitario.

La parola “Siesta” deriva dalla “Hora Sexta” latina: cioè l’ora tra le 12 e le 15 in cui si faceva una pausa dal lavoro quotidiano. Oggi il riposino del primo pomeriggio è un’abitudine sana che tutti dovrebbero adottare, si fa dopo il pranzo e dura dai 30 ai 60 minuti.

Contro lo stress

La siesta del pomeriggio riduce lo stress e aiuta a tollerarlo meglio, questo perché il riposo, seppur breve riduce i livelli del cortisolo, l’ormone dello stress. Risposare un’ora dopo pranzo può essere un’ottima strategia per ridurre lo stress, al pari della meditazione.

Migliora la salute

Anche il sistema cardiovascolare ha i suoi benefici a seguito di una pennichella pomeridiano: un ampio studio ha dimostrato che coloro che fanno frequenti sonnellini presentano il 37% in meno di probabilità di ammalarsi di malattie coronariche. Anche chi fa sonnellini occasionali ha una riduzione del 12% del rischio di mortalità per patologia coronarica. Insomma risposarsi durante le prime ore del pomeriggio porta effetti positivi per il cuore e per la pressione arteriosa.

Rafforza il sistema immunitario

Quando siamo stanchi, stressati e senza energie, il sistema immunitario ne risente e si indebolisce. Un riposo regolare, seppur breve, ogni giorno ci aiuta a non affaticare il sistema immunitario e a rinforzarlo.

Migliora l’apprendimento

Sappiamo bene quanto un sonno ristoratore può apportare benefici psiocofisici, tra questi anche quelli riguardanti la memoria e l’apprendimento. Una buona notte di sonno aiuta a ricordare ciò che abbiamo appreso nella giornata precedente e se questa viene a mancare, possiamo ricorrere al pisolino.

Migliora l’umore

Se lo stress si riduce e il riposo ci consente di affrontare al meglio il resto della giornata, inevitabilmente il nostro umore ne risentirà. Dormire non risolve il problema o lo fa sparire ma sicuramente, con un pisolino, possiamo recuperare le forze per affrontare gli ostacoli.