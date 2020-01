Le malattie più cercate dagli italiani nel 2019 Quali sono state le malattie più cercate online dagli italiani nel 2019? Ecco di cosa ci preoccupiamo per la nostra salute

Quali sono le malattie più cercate dagli italiani nel 2019 su internet? Di sicuro quando si parla di salute gli italiani sono molto attenti e di solito cercano di reperire informazioni online, sia per capire di che cosa si soffre, sia per trovare il riferimento migliore per potersi curare e far visitare. Cosa ci preoccupa di più?

MioDottore, piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche, ci svela quali sono le malattie che gli italiani hanno cercato di più nel 2019, indagando sui dati della propria piattaforma. Quali sono le differenze rispetto alla stessa classifica stilata un anno prima? Le preoccupazioni sono sempre le stesse?

La menopausa è sicuramente il dato più ricercato, seguito dall’endometriosi. La menopausa preoccupa le donne italiane, tanto che dal 2017 è al primo posto delle ricerche sulla piattaforma. Terzo gradino del podio per l’alluce valgo, che sale di una posizione rispetto all’anno precedente e facendo scendere al settimo posto la scoliosi, l’anno scorso medaglia di bronzo.

Il 14% del totale delle ricerche riguarda la sfera intima sessuale: quattro disturbi riguardano l’area ginecologica (le malattie più cercate in questo senso sono la menopausa, l’endometriosi, l’ovaio policistico e la cistite) e una quella andrologica (con ricerche sulla disfunzione erettile). Due terzi degli utenti che hanno eseguito ricerche sono donne e tra queste il 27% ha un’età compresa tra i 35 e i 44 anni.

Nella classifica è presente anche l’ortopedia, con il 13% sul totale: a metterci in allarme, oltre all’alluce valgo, anche la scoliosi, l’osteoporosi, l’ernia del disco, il mal di schiena.

Invece, tra le nuove malattie di cui ci preoccupiamo, troviamo la degenerazione maculare, la cefalea, la cisti sebacea, l’epilessia.