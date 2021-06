Tè all’ibisco, tutti i benefici sulla salute

Disponibile sul mercato in tutto il mondo, può essere consumato caldo o freddo: tutto quello che c'è da sapere

Se non lo avete mai sentito nominare, dovete sapere che il tè all’ibisco ha un colore rosso rubino e un sapore amaro. È ampiamente disponibile sul mercato in tutto il mondo e può essere consumato caldo o freddo, a seconda delle vostre preferenze. Questo tè è a basso contenuto di calorie e senza caffeina.

Sapevate che questo tè è responsabile di alcuni benefici sulla nostra salute? Ebbene, scopriamo insieme tutti gli effetti positivi determinati da questo particolare infuso. Cominciamo!

Tè all’ibisco: ecco i benefici che ha sulla nostra salute

Grazie alla scoperta di un giornale americano, sappiamo che questo infuso presenta alcuni enzimi che sono in grado di ridurre la pressione esercitata dal sangue sulle vene e sulle arterie. Infatti, il tè all’ibisco viene consigliato, anche se in maniera moderata, a tutti coloro che soffrono di ipertensione.

Sapevate che l’ibisco può essere considerato come un’eccellente riduttore dei livelli di colesterolo nel nostro organismo? Infatti, è in grado di ridurre drasticamente i livelli del cosiddetto colesterolo ‘cattivo’, ovvero il colesterolo LDL, preservando i livelli di colesterolo ‘buono’, l’HDL. Oltre a ciò, il tè all’ibisco può essere definito anche come un alleato contro il diabete.

Infatti, questo infuso presenta alcuni enzimi che hanno la capacità di regolare le funzioni del pancreas. Dunque, questi enzimi lavorano per impedire improvvisi aumenti o diminuzioni di glucosio nel sangue. Per questo tale tè aiuta le persone diabetiche e gli individui sani a prevenire tale patologia.

Un’altra importante funzione del te all’ibisco è quella di proteggere il fegato. Infatti l’infuso è in grado di proteggere questo importante organo permettendo un suo corretto funzionamento. Ricordiamo che il fegato produce la bile, responsabile di metabolizzare tutti quei nutrienti che ingeriamo durante l’alimentazione. Ultimo beneficio del tè all’ibisco, ma non meno importante, è la sua funzione di antiossidante, prevenendo quindi l’insorgenza del cancro.