Il tremolio nell’occhio è una sensazione che tutti abbiamo provato. Sembra quasi che l’occhio stia tremando e noi non ci possiamo far niente. Un fastidio che di solito si presenta come un battito veloce che va avanti fuori dal nostro controllo. E come è arrivato sparisce. Non dobbiamo sottovalutare nessun segnale che il nostro corpo manda. Anche questo è un importante campanello d’allarme.

Nella maggior parte dei casi, ovviamente, non dobbiamo preoccuparci. Il tremolio è sintomo di stress, di affaticamento, di stanchezza. Ascoltiamo il nostro corpo e cerchiamo di riposarci un po’ e di ritrovare le energie perdute prima di procurare maggiori danni al nostro organismo.

Il disturbo si chiama mioclono e altro non è che uno spasmo, una breve contrazione di un muscolo o una serie di muscoli. Il segno medico (non confondiamolo con un sintomo) potrebbe anche indicare la presenta di una malattia, insieme ad altri sintomi che non bisogna sottovalutare mai.

La palpebra di solito inizia a battere velocemente all’improvviso per diverse cause che si risolvono facilmente: affaticamento della vista, secchezza oculare, carenza di sonno, sbalzi di pressione, alimentazione non corretta, uso prolungato del computer.

Per far passare il segno clinico, è bene riposarsi. Smettere di fare quello che si stava facendo e chiudere gli occhi per qualche istante, riposandosi un po’. In breve tempo passerà tutto. Ma non sempre è così e talvolta è il segnale di qualcosa che non va nel corpo.

Tremolio nell’occhio, altre cause da riconoscere subito

Talvolta, invece, la situazione non passa subito. Ed è bene parlarne con il medico curante, soprattutto se oltre al tremolio sperimentiamo rossore, lacrimazione e movimenti della palpebra che non riusciamo a fermare.

Talvolta, infatti, può essere il campanello di allarme di malattie importanti, come una patologia neurologica o blefarospasmo. Parlane con il tuo medico per sicurezza.