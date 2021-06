La salute viene prima di tutto. Non sempre quando facciamo le pulizie di casa pensiamo che principalmente dovremmo prendere accorgimenti per fare in modo di vivere in case non solo pulite, ma anche sane per tutti gli occupanti. Eppure è una considerazione da fare. Ad esempio, sai ogni quanto bene cambiare lenzuola e pigiama in estate?

Fonte Pixabay

C’è chi cambia le lenzuola e le federe del letto una volta ogni 15 gironi e chi addirittura lo fa una volta al mese se non di più. Questi sono comportamenti che alla lunga, soprattutto in estate, potrebbero causare problemi alla salute non indifferenti.

Nel letto trascorriamo molte ore durante la notte e talvolta anche di giorno quando è il momento di riposarci. Le lenzuola vanno cambiate con regolarità e spesso, perché il sudore, soprattutto in estate, causa una proliferazione i germi che rende letto, materasso e cuscini pericolosi per la salute.

Cambiare le lenzuola in inverno è una pratica da fare circa una volta ogni 10-12 giorni. Ma in estate dovremmo farlo molto più spesso, perché con il caldo la situazione è più delicata.

Oltre a germi e batteri che vanno a nozze con l’umidità creata dal nostro sudore, potremmo portare dall’esterno altri microbi o trovarli tra le lenzuola a causa del pelo degli animali dove rimangono incastrati. Senza dimenticare acari della polvere e pollini che causano allergia.

Fonte Pixabay

Ogni quanto cambiare le lenzuola e il pigiama in estate, allora?

Gli esperti consigliano di non aspettare 10-12 giorni come facciamo in inverno. Ma di lavare le lenzuola una volta a settimana, soprattutto e a maggior ragione se i soffre di asma e di sinusite. Le federe, invece, vanno cambiate due volte a settimana.

Fonte Pixabay

E il pigiama? Almeno una volta a settimana, ma più si suda più sovente va cambiato. Se lenzuola e indumenti notturni sono bagnati, ovviamente, vanno cambiati subito. E ricordiamoci anche di pulire il materasso.