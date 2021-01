Come pulire le treccine africane: tutti i trucchi e i consigli per non rovinarle

Scopriamo insieme come pulire le treccine africane, come mantenerle belle e profumate

Scopriamo insieme come pulire le treccine africane, consigli e trucchi per igienizzarle senza rovinarle. Le treccine africane sono bellissime e tutte le donne, almeno una volta nella vita, le hanno desiderate.

Un’acconciatura easy e speciale che regala un tocco esotico e che ci fa sentire diverse, più originali e più belle.

Le treccine africane vanno fatte con attenzione, si possono realizzare in casa ma è sempre meglio che a farle siano i parrucchieri specializzati. Anche la cura delle treccine è molto importante, vanno lavate e asciugate con la massima attenzione per evitare di farle rovinare.

Le treccine vanno tenute per pochi mesi, il limite che danno i parrucchieri di solito è di tre mesi. Se avete i capelli sottili, sfibrati o deboli, meglio scioglierle prima, anche dopo 30 – 40 giorni.

Come pulire le treccine africane

Le treccine africane vanno pulite in modo tradizionale, con shampoo e balsamo. Lavate le treccine una per volta e con tanta attenzione, potete usare lo shampoo in purezza oppure metterlo in una ciotola e diluirlo con l’acqua.

Lavate bene le treccine e mettete il sapone anche sulla cute, che è la zona più sensibile a prurito e incrostazioni. Sciacquate bene i capelli con abbondante acqua e poi mettete il balsamo e lasciatelo agire per 5 – 6 minuti.

Sciacquate con attenzione e rimuovete tutti i residui di prodotto. Infine applicate la maschera per capelli, potete usarne una per capelli trattati. Sciacquate bene.

Strizzate le treccine nella doccia o nel lavandino. Avvolgete tutti i capelli con un telo da bagno e lasciateli così per qualche minuto, in modo da assorbire tutta l’acqua possibile. Potete anche cambiare il telo, soprattutto se avete i capelli lunghi.

Come asciugare le treccine

Le treccine vanno asciugate con un po’ di attenzione, non possiamo dirigere il phon ad aria calda e alla massima velocità sulla chioma. In estate vi consigliamo di lasciare asciugare le treccine al sole, in modo da non “stressarle”.

Asciugare le treccine con il phon per capelli è facile ma bisogna tenere il phon a distanza e usare una temperatura media. Ci vorrà un po’ di tempo ma vedrete che ne varrà la pena, in questo modo le treccine si manterranno perfette.