Come pulire lo zaino del tuo bambino al meglio, igienizzandolo: tutti i trucchi

Scopriamo insieme come pulire lo zaino del bambino, come igienizzarlo regolarmente e come fare per non rovinarlo. Nei periodi normali lo zaino va pulito e lavato durante le vacanze e quando finisce la scuola, in modo da trovarlo pulito e profumato a settembre.

Quest’anno però che siamo in piena pandemia da Coronavirus serve uno sforzo in più, bisogna stare attenti e cercare di mantenere tutto pulito, anche lo zaino dei bambini.

Come lavare lo zaino dei bambini

Lo zaino dei bambini si può lavare a mano o in lavatrice e potete anche farlo insieme a loro, in modo che imparino a prendersi cura delle loro cose.

Svuotate lo zaino e togliete tutto, controllate tasche e taschine, e poi sganciate eventuali portachiavi o pupazzetti.

Il sapone da usare per lo zaino è quello normale per il bucato, potete utilizzare quello che più vi piace e anche aggiungere un po’ di ammorbidente. Se lavate lo zaino a mano vi basterà metterlo in una vaschetta con l’acqua e il sapone, lasciarlo ammollo per mezz’oretta e poi sciacquarlo.

Se usate la lavatrice selezionate un programma delicato e senza centrifuga e la temperatura massimo a 30°C. Fate asciugare lo zaino all’aria aperta, va benissimo anche sotto il sole.

Se ci sono macchie di inchiostro o altro sporco più difficile, fate un trattamento prima del lavaggio. Mettete il sapone sulle macchie, oppure usate aceto e bicarbonato, strofinate e poi fate riposare per10 – 15 minuti.

Come pulire lo zaino del tuo bambino ogni giorno

In questo periodo complesso e difficile la pulizia è una delle nostre armi di difesa. Lo zaino della scuola dei bambini andrebbe pulito più spesso possibile, senza esagerare, ma più è pulito, meglio è. Se lo ritenete necessario ogni settimana potete pulirlo con il disinfettante spray e poi tenerlo all’aria aperta, steso sul filo del bucato in balcone.

Ogni quattro – sei settimane potete approfittare del weekend per lavare lo zaino, oppure sfruttate le vacanze di Natale e i successivi ponti.

La stessa cosa va fatta con gli astucci per i colori, è molto importante tenere tutto pulito e abituare i bambini a farlo regolarmente.

