Le più belle frasi d’amore di sempre Non solo ti amo, ma sono tantissimi i modi in cui possiamo esprimere i nostri sentimenti. Ecco le più belle frasi d'amore di sempre.

Ti amo, due parole che da sole formano una delle più belle frasi d’amore di sempre, quelle che ognuno di noi vorrebbe sentirsi dire dalla persona amata. I nostri sentimenti però sono molteplici e ci sono moltissimi modi per esprimerli, attraverso frasi speciali e profonde, che completano alla perfezione il nostro messaggio d’amore.

Ecco per voi una selezione di frasi amorose da riprendere o alle quali ispirarvi, da dire o scrivere alla persona più importante per voi.

Frasi d’amore brevi

Due persone, quando sono davvero innamorate, si capiscono al volo e non hanno bisogno di tante parole, ma bastano davvero frasi d’amore sintetiche come queste, anonime o di personaggi celebri, per dirsi ancora una volta ti amo.

Mi sento più felice quando sono insieme a te. La persona che ami, infatti, è quella che ti completa e con la quale vorresti trascorrere ogni minuto della giornata.

Nessun sogno potrebbe essere migliore di te. Quando ami qualcuno fai fatica in effetti ad addormentarti e il motivo è perchè stai già vivendo un sogno nella realtà.

La passione è un momento, l’amore è per sempre (John Wooden). Può sembrare una banalità, ma se vuoi bene a qualcuno, non c’è altra verità di promettere amore senza una previsione di termine.

Se vuoi essere amato, ama e sii amabile (Benjamin Franklin). Una delle frasi d’amore da rivolgere, probabilmente, alla maggior parte di noi, dedicata al significato intrinseco di questo grandioso sentimento.

Se ti amo così male, è perché ti amo troppo (Paul Geraldy). Amare non è semplice, perché non si sa fare, si deve imparare come tutte le cose. Per questo, in amore si può sbagliare, si soffre e ci si rialza. In amore, questa è la posta in gioco.

Se volete, invece, pronunciare il vostro amore con una canzone, non vi resta che scegliere una tra le migliori canzoni d’amore italiane e straniere, come quelle degli anni Settanta alle più recenti come Una su un milione di Alex Britti.

Frasi d’amore famose

Molti personaggi famosi, del passato e contemporanei, come poeti, scrittori, personaggi religiosi, attori e artisti, hanno espresso frasi d’amore incisive e memorabili, che hanno insegnato ciascuna qualcosa di più su un sentimento così nobile e profondo.

La cosa migliore a cui aggrapparsi nella vita è l’uno all’altro (Audrey Hepburn)

Il dono dell’amore è un’educazione in sé (Eleanor Roosevelt).

Il vero amante è l’uomo che può emozionarti baciandoti la fronte o sorridendo negli occhi o semplicemente fissando lo spazio (Marilyn Monroe).

Giuro che non potrei amarti più di quello che ti amo oggi, eppure so che ti amerò di più domani (Leo Cristopher). E’ proprio vero, l’amore è in continuo crescendo, si rafforza con il tempo e non si ferma mai.

Non amare mai nessuno che ti tratta come se fossi normale (Oscar Wilde). L’autore ci insegna che il vero amore è quando l’altro è considerato come unico e insostituibile.

Ho trovato il paradosso, che se ami fino a quando non fa male, non può esserci più dolore, solo più amore (Madre Teresa). E questa frase ci fa capire molto su cos’è davvero l’amore.

Frasi d’amore per lui

Dire ti amo a un uomo non è così scontato; non tutti sono preparati ad accogliere frasi amorose così esplicite.

Gli uomini tendono a nascondere la parte più sensibile del loro cuore e per questo dobbiamo avere un certo tatto nel manifestare i nostri sentimenti.

Esistono alcuni metodi infallibili per conquistare un uomo, primo tra tutti cucinandogli golosità, ma non solo. Anche loro vorrebbero sentirsi dire frasi come queste, molto dolci:

Non mi importa se io non sono stata il primo amore della vita. Mi importa solo che sia l’ultimo.

Sei tu l’amore della mia vita, proprio quello che non si riesce a esprimere con le parole. Sì perché l’amore non spiega, si prova e basta e si manifesta all’altro.

Amo te e solo te. Amo tutto di te. I tuoi difetti, tuoi errori, le tue imperfezioni, la persona che sei.

Ogni giorno sono sempre più sicura che tu sia proprio quello che sei. Già, in amore è mostrare all’altro ciò che siamo, in tutta trasparenza.

Ti amo non per qualcosa che hai, ma per qualcosa che provo quando ti sono vicino.

Sin dal giorno in cui sei arrivato nella mia vita, so che sei la persona che amerò davvero fino alla fine.

Il mio amore per te è un viaggio che inizia sempre e non finisce mai.

L’amore è paziente, l’amore è gentile e nessuna tragedia può spezzare l’amore che ho per te.

Frasi d’amore per lei

La maggior parte delle donne desidera ricevere dichiarazioni d’amore dal proprio partner e con queste frasi, dalle più romantiche a quelle passionali, sicuramente riempirete loro il cuore di gioia.

A metà strada, tra tutte le nostre risate, i lunghi discorsi, i piccoli litigi stupidi e tutte le nostre battute, mi sono innamorato di te.

Desidero solo tre cose: vederti, toccarti e baciarti.

Sei quella parte di me di cui avrò sempre bisogno. In amore le due metà si compensano sempre.

Puoi tenere la mia mano per un po ‘, ma tieni il mio cuore per sempre.

Se un abbraccio rappresentasse quanto ti amavo,allora ti terrei per sempre tra le mie braccia.

Voglio amarti solo due volte nella mia vita.Ora e per sempre.

Ti ho amato in infinite forme, infinite volte e ti amerò per sempre.

Voglio stare con te fino a quando il sole cadrà dal cielo.

Alle donne però, talvolta, non bastano frasi amorose. Ci sono, infatti, alcune cose che una donna forte non tollera in amore e che ogni uomo dovrebbe tenere in mente sempre. Per le donne sono molto impotanti anche i fatti.

Frasi d’amore film

Sono tantissime le frasi celebri pronunciate da attori e attrici che ci hanno fatto sognare; dalle battute di Pretty Woman (1990) a Titanic (2016), che non passano mai di moda. Prendete carta e penna e ricopiare, se volete vivere un momento magico con la vostra dolce metà, proprio come in un film.

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola (Il Signore degli Anelli)

La cosa più grande che tu possa imparare, è amare e lasciarti amare (Moulin Rouge)

Quando ti rendi conto che vuoi trascorrere il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il più presto possibile (Harry, ti presento Sally)

Per me, sei perfetto (Love Actually – L’amore davvero)

Sono solo una ragazza che sta davanti ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla (Notting Hill)

Qui ti sta guardando te, ragazzo (Casablanca)

Sembrava che tutto l’universo girasse con l’unico scopo di unirci (Serendipity)

Mi avete stregato anima e corpo e vi amo… vi amo… vi amo (Orgoglio e pregiudizio)

Secondo me, la cosa migliore che puoi fare è trovare qualcuno che ti ami esattamente per quello che sei (Giuno)

Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso… adesso che sono qui con te (Dirty Dancing)

Ormai ci sono troppo dentro… salti tu, salto anch’io (Titanic)

A malapena ti conosco, non so come si chiama tuo padre, non so se hai portato l’apparecchio ai denti, o le lenti a contatto, o gli occhiali… e non ho idea di come sei arrivata a organizzare matrimoni. Ma conosco le linee del tuo volto. Conosco le pagliuzze dorate dei tuoi occhi e so che quella sera al parco è stata la più bella della mia vita (Prima o poi mi sposo)

Per chi ha ancora in cuor suo un’animo un po’ bambinesco, potrebbero preferire le frasi d’amore più belle dei cartoni animati Disney, come la battuta “Qualcosa in lui si trasformò… Era sgarbato e un po’ volgare, ora no… E’ timido, piacevole… Non mi ero accorta che ora è incantevole” tratta da La Bella e la Bestia.