Se ti ha tradita, scappa via. Perché chi ama davvero una persona, non le fa del male L’infedeltà è una scelta, ecco perché se ti ha tradito devi dirgli addio

Un tradimento non accade mai per caso, non è una cosa che “capita”, come sporcarsi un vestito o inciampare. Il tradimento si sceglie e se l’uomo ha scelto di tradirvi, semplicemente non vi ama davvero.

Una coppia può avere dei problemi, può attraversare crisi e vivere periodi anche più complicati rispetto agli altri ma l’infedeltà è realmente il veleno in una relazione.

L’infedeltà è una scelta

Non può capitare, di tradire la propria compagna, la persona che si è dichiarato di amare. Perché se è vero che quando si ama realmente una persona non le si fa del male è altrettanto vero che il tradimento ferisce più di ogni altra cosa.

Perché essere infedeli significa ingannare la persona che è al nostro fianco, vuol dire dormire con lei, fare l’amore, parlare e mangiare con lei e poi, pugnalarla alle spalle.

Infedeltà e amore

Che poi amore non vuol dire soltanto desiderare. Una relazione può anche esaurirsi con il tempo ma se c’è stato un sentimento vero, quello che è stato dovrebbe essere rispettato e trattato con lealtà e onestà.

E invece un tradimento distrugge tutto: il futuro, il passato e il presente. Avvelena il legame di fiducia e reciprocità che pensavamo di aver costruito e che stava alla base della nostra relazione.

È il momento di andare

Se le situazioni e i sentimenti cambiano, nessuno obbliga l’altro a restare: un rapporto sincero guarda in faccia la realtà anche se fa male. Il tradimento invece apre una ferita nel cuore che difficilmente guarirà.

Ecco perché un tradimento cambia per sempre ogni cosa. E non si tratta soltanto di perdonare, perché quello forse un giorno lo faremo, la difficoltà starà nel potersi fidare di nuovo delle persone o dello stesso uomo che guardandoci negli occhi ci ha promesso amore eterno e lealtà e invece ha distrutto tutto, come uno tzunami.

È il momento di andare. Quando la persona che era al nostro fianco ci tradisce non possiamo restare. L’amore vero è fatto di sacrifici, pazienza, condivisione e non solo piacere: se ci sono dei problemi vanno affrontati, gli errori possono capitare in un rapporto ma l’infedeltà non è un incidente di percorso ma una scelta.

Si può tradire un’amante ma non un amore, ecco perché se vi ha tradito, dovete andare via e non voltarvi indietro mai.