Vi auguro di trovare un uomo che resti sveglio la notte Trova un uomo che ti ama, che ti abbraccia all'improvviso e ti dice "sei bellissima"

Vi auguro di trovare un uomo che resta sveglio la notte. Non tutta la notte intendiamoci, ma che si addormenta solo dopo essersi rassicurato che voi vi siete addormentate, serene e dopo avervi accarezzate potrà addormentarsi anche lui.

Trovate un uomo esattamente così, che ha voglia di voi e della vostra pelle. Che non si stanca mai del vostro profumo e che non distoglie lo sguardo dai vostri occhi, perché sono quelli che li hanno rapiti dal primo momento in cui i vostri sguardi si sono incrociati. Trovate un uomo dolce e duro nell’amore che sa prendere e poi dare.

Trovate un uomo con cui parlare, giocare e mangiare. Trovate un uomo con cui far l’amore. Trovate un uomo capace di incoraggiarvi e sostenervi sempre, che sappia camminare al vostro fianco, pronto a tendervi la mano ad ogni caduta e ad ogni fallimento. Pronto ad asciugarvi le lacrime con i suoi baci.

Trovate un uomo disposto ad esserci sempre. Con la mente, con il cuore e con l’anima. Trovate un uomo che non abbia paura, che non si spaventa di nulla se non di perdere voi, la cosa più preziosa che ha. Non un uomo di quelli che vanno nel panico e che al primo problema scappano via, neanche quelli che spariscono o che vogliono essere rincorsi.

Trovate un uomo con cui correre alla stessa velocità, come due treni su binari paralleli destinati a percorrere la stessa strada. Trovate un uomo che vi ringrazi, non per il dolce cucinato o per un favore fatto, ma per la vostra stessa esistenza. Una persona che sappia vegliare sui vostri sogni, anche quelli fatti ad occhi aperti.

Trovate un uomo in grado di accogliere ogni vostra fragilità e di trasformarla in punti di forza. Di uno che sappia ridere alle vostre battute anche se non sono poi così divertenti. Trovate una persona, ma assicuratevi che non vi chieda mai di cambiare: chi vi ama veramente vi accetterà per quelle che siete e vi ringrazierà di essere semplicemente così. Con tutte i vostri pregi e soprattutto i difetti perché sono quelli che vi rendono speciali.

Trovate un uomo che ami le vostre lentiggini e tutte quelle imperfezioni che vi rendono speciali. Una persona in grado di trasformare ogni vostri silenzio. Trovate un uomo che vi parli, che vi corteggi, che vi sorrida, che vi ami.