3 ricette per un picnic nella natura Quando arriva la primavera è tempo di picnic: ecco 3 ricette per un pranzo al parco

Quando arriva la primavera si sa, la voglia di trascorrere giornate all’aria aperta aumenta a dismisura. Immersi nella natura, godersi un po’ di meritato riposo diventa ancora più bello, se poi possiamo stare in compagnia del nostro partner o di famiglia e amici tutto è estremamente speciale.

I picnic sono perfetti per concedersi una pausa, che sia nel parco della propria città o durante una gita fuori porta. L’importante, in ogni caso, è che siano fatti sempre nel pieno rispetto dell’ambiente. Meglio quindi se scegliamo piatti e posate biodegradabili o riutilizzabili, prodotti sfusi e fatti in casa e attenzione alla raccolta differenziata. Vediamo insieme 3 ricette per un picnic tra la natura.

Insalata di polipo in barattolo

Fresca e leggera l‘insalata di polipo servita in barattolo è l’ideale per non rinunciare al gusto durante un picnic primaverile. Pomodorini, sedano e carote alla julienne sono perfetti con il polipo bollito, che, una volta tagliato a pezzettini e lasciato raffreddare, può essere insaporito con un po’ di limone. Il tutto da condire infine con un goccio di olio e chiudere in un classico barattolo per le confetture.

Torta rustica con speck, mozzarella e funghi

Godersi panorami tersi e splendide passeggiate è il modo migliore per trascorrere il tempo libero, ma la natura a volte mette un certo languorino ed ecco che per il nostro picnic speciale una torta rustica con mozzarella, speck e funghi fa al caso nostro. Si può preparare con una classica pasta sfoglia o l’impasto di farina, lievito, acqua e sale. Una volta farcito e arrotolato, il rustico è pronto per il forno, il consiglio è quello di tagliarlo a rondelle e di entrare nel cestino da picnic, senza avere bisogno di piatti o posate.

Quiche di salmone affumicato e ricotta

Per i palati più sopraffini, il nostro consiglio è quello di non rinunciare al gusto neanche in mezzo alla natura. La terza proposta è dunque una quiche preparata con salmone affumicato e ricotta. La preparazione è semplicissima: dopo aver posizionato la base di pasta sfoglia non serve far altro che mescolare il salmone a pezzi, la ricotta, un po’ di formaggio, uovo e sale e versare il tutto nella tortiera.

Il picnic è servito!