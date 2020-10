Il gateau di patate è un piatto molto versatile, che potete preparare in tantissimi modi

Il gateau di patate è una ricetta molto saporita e buonissima da mangiare in qualsiasi occasione.

Il procedimento è piuttosto semplice, si tratta di un impasto a base di patate lesse con uova, latte e formaggio, ma non solo.

Gateau di patate originale: la ricetta classica

Per preparare il gateau di patate originale dovete procurarvi una teglia rotonda del diametro di circa 20-22 cm.

Questa ricetta è semplice, tuttavia vi porterà via un po’ di tempo, circa un’oretta, per cui organizzatevi bene a casa. Cominciamo.

Ingredienti

1 kg di patate

2 uova

50 gr di grana

150 gr di prosciutto cotto a cubetti

50 gr di latte intero

pepe (facoltativo)

qualche fettina di burro

200 gr di provola fresca affumicata (oppure scamorza affumicata)

sale

pangrattato

qualche rametto di rosmarino o di timo fresco per guarnire

Procedimento:

Per fare il gateau di patate dovete prendere le patate e sceglierle della stessa dimensione, in modo da garantire una cottura uniforme.

Sciacquate bene questo ortaggio e mettetele con tutta la buccia a bollire in una pentola capiente piena d’acqua.

Coprire con il coperchio la pentola e cuocere le patate per circa mezz’ora.

Queste ultime devono diventare abbastanza morbide per essere poi schiacciate con la forchetta o lo schiacciapatate se lo avete.

Se usate quest’ultimo, potrete appiattire le patate con tutta la loro buccia, che tanto rimarrà attaccata allo strumento.

Raccogliete, dunque solo la la purea e mettetela in una ciotola capiente.

Dopo aver lasciato intiepidire l’impasto di patate, aggiungete le uova, poi il grana, il latte, il sale e il pepe (se non vi piace, potete omettere quest’ultima spezia).

Amalgamare il tutto con l’aiuto di un cucchiaio di legno, fino ad ottenere un composto vellutato e soprattutto senza grumi.

Alla fine, mettere la provola tagliata a dadini e il prosciutto cotto. Continuate a girare il composto.

A questo punto, siete pronte per la cottura. Imburrare la teglia, spolverate bene con il pangrattato e versare l’impasto di patate.

Per ottenere un gateau di patate perfetto, appiattite la superficie con l’aiuto di un cucchiaio, da cospargete sempre con il pangrattato.

Aggiungete sopra anche dei fiocchetti di burro e infornare. Cuocere il gateau di patate a 180° in forno per circa 50 minuti.

A metà cottura, dovreste aggiungete altri fiocchetti di burro e poi gli ultimi 10 minuti, girate impostare la cottura grill, per dorare la superficie.

Il gateau di patate deve essere servito dopo un’ora circa dalla cottura, dunque tiepido, per poter tagliare delle belle fette.

Le varianti della ricetta

Il gateau di patate è una ricetta versatile, si può preparare davvero in tantissimi altri modi. Con le verdure, in versione light e vegan. Ecco alcune ricette da provare a casa.

Gateau di patate e melanzane

Ingredienti:

500 grammi melanzana

1 chilogrammo patata

60 grammi pane grattugiato

4 uova

150 grammi caciocavallo

150 grammi primosale

1 prezzemolo

olio di oliva extravergine

olio di arachidi

sale

Pulire le melanzane e tagliarle tocchetti. Scaldare abbondante olio di arachide in una padella e friggere le melanzane fino a quando iniziano a dorare.

Scolare bene le fettine su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Preparare due uova sode, facendole bollire in acqua per circa otto minuti e tagliarle a fette sottili, dopo averle sbucciate.

Procedere ora come con la preparazione del gateau di patate classico, lessando le patate e schiacciandole nello schiacciapatate.

Aggiungere le 2 uova, un cucchiaio di prezzemolo tritato, il caciocavallo e mescolare l’impasto.

Oleare una teglia rotonda a cerniera di 22 cm, cospargere con il pangrattato, stendere sul fondo metà del composto di patate, e coprire con le melanzane e le uova sode.

Versare l’altra parte del composto di patate e il pangrattato rimasti.

Condisci con un cucchiaio di olio e cuocere il gateau di patate con melanzane in forno caldo a 200° per 50 minuti.

Gattò di patate e funghi

Un’altra versione autunnale del gateau di patate è quello farcito con i funghi. Ecco come preparare il rustico.

Ingredienti:

1 kg Patate

300 g Funghi champignon

150 g Mozzarella

1 Uova

50 g Parmigiano reggiano (grattugiato)

1 pizzico Noce moscata

2 cucchiai Olio extravergine d’oliva

40 g Burro

1 spicchio aglio

Sale

Pangrattato

Procedete come con la ricetta del gateau di patate classico, lessando le patate per circa 40 minuti o finché non saranno tenere.

Pulire i funghi champignon e tagliateli a fettine. In una padella fate soffriggere l’aglio sbucciato nell’olio e unire i funghi.

Lasciate saltare questi ultimi per 4-5 minuti, dopodiché aggiungete un po’ di sale.

Alle patate che avrete schiacciato, unire il burro a pezzetti, il sale, il pepe e la noce moscata.

Mescolare bene, quindi aggiungete al composto il parmigiano e l’uovo. Girare fino a ottenere un composto omogeneo.

Imburrare la pirofila, cospargete il fondo e i bordi con il pangrattato e versare metà del composto di patate, sul quale sistemare sopra i funghi. Mettere anche delle fettine di mozzarella.

Versare poi il resto dell’impasto di patate e cospargere la superficie con il pangrattato.

Cuocete il gateau di patate e funghi nel forno già caldo a 180° ventilato per 40 minuti circa.

Ricetta light senza uova

Se volete provare una versione light del gateau di patate potete prepararlo sostituendo alle uova 100 ml di latte e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Basta procedere come la ricetta classica, ma dovrete ricordarvi non versare le uova quando lavorate l’impasto.

Gateau di patate con i peperoni

La ricetta del gateau di patate con i peperoni è una versione vegetariana molto gustosa.

Dovete però togliere il prosciutto cotto e sostituirlo con una zucchina e 2 peperoni gialli tagliati a pezzettini e fatti rosolare per qualche minuto in una padella con un filo d’olio.

Queste verdure vanno aggiunte al composto di patate e formaggio e poi potete proseguire come nella ricetta originale.

Il gateau di patate vegan

Esiste anche la versione vegan del gateau di patate ed è semplicissima. Gli ingredienti sono:

1 kg di patate

200 ml di latte di soia

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

100 grammi di tofu (o altro formaggio vegano a piacere)

(o altro formaggio vegano a piacere) 100 grammi di seitan

2 cucchiai di prezzemolo tritato

sale

pepe

Pangrattato e olio EVO

Preparate la purea di patate come già indicato nella ricetta originale.

Aggiungere il latte, il seitan e il tofu tagliati a pezzettini, il prezzemolo, 2 cucchiai d’olio, sale e pepe. Mescolare gli ingredienti creando un impasto bello omogeneo.

Versare quest’ultimo in una teglia unta con un filo d’olio e il pangrattato.

Aggiungi il composto e cospargere ancora con il pangrattato. Cuocere nel forno preriscaldato a 200 gradi statico oppure 180 gradi ventilato per circa 40 minuti.