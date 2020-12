Se non avete molto tempo da dedicare al cenone, ecco le ricette Capodanno facili, buone e da preparare quasi sul momento

Manca poco allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno e noi ci prepariamo con delle ricette Capodanno facili e veloci, da preparare insieme in famiglia.

Pochi ingredienti, ma buoni, alcuni passaggi e voilà, il vostro cenone sarà goloso e pronto in poco tempo e senza troppa fatica.

Sformati di verdure mignon

400 g v erdure miste (zucchine, peperoni, carote, melanzane)

(zucchine, peperoni, carote, melanzane) 50 g Burro

30 g Farina

2 Uova

50 g Parmigiano reggiano

250 ml Latte

Per insaporire:

Noce moscata

Sale

Pepe

50 g Pangrattato

2 cucchiai Olio di oliva

Per preparare una delle ricette Capodanno facili e da servire come antipasto, dovi prima di tutto cuocere le verdure in una pentola di acqua bollente.

Se sono surgelate farete prima, basterà versarle in una padella con dell’olio di oliva e il sale e lasciar cuocere per circa dieci minuti.

Nella stessa padella con le verdure aggiungete il burro e la farina e amalgamate bene gli ingredienti.

Dopodiché, aggiungere il latte e fai addensare la besciamella con le verdure; devi mescolare per circa 10 minuti.

Aggiustare di sale e aggiungere un pizzico di pepe e noce moscata.

Dopo che le verdure si sono raffreddate, aggiungere al composto le uova e il parmigiano reggiano e mescolare.

A questo punto puoi versare la crema di verdure nei pirottini, che devi sistemare prima nella teglia da muffin.

Spolverizza però i pirottino con 1 cucchiaino di pangrattato ciascuno, per formare la crosticina sullo sformatino.

Cuocere in forno ventilato, a 180° per 20 minuti, fino a quando gli sformatini di verdure risulteranno dorati.

Torta salata saporita al formaggio brie

Ingredienti:

1 uovo

noce moscata

sale

500gr di pasta sfoglia già pronta

già pronta 800 gr di spinaci

300 gr di formaggio brie

100 gr di parmigiano

La torta salata saporita è, delle ricette Capodanno facili, tra le più saporite. Preparare questo salato è semplicissimo.

Preriscaldare il forno ventilato a 180° C e lessare gli spinaci lavati in una pentola d’acqua, per una decina di minuti.

Una volta cotta la verdura, devi strizzarla bene con l’aiuto di una forchetta, in maniera da eliminare l’acqua in eccesso.

Dopodiché, insaporire gli spinaci facendoli saltare in padella con un pezzetto di burro, due spicchi d’aglio e un pizzico di sale a piacere.

Taglia la verdura a pezzetti fini e disponi questi ultimi in una terrina con un uovo sbattuto in precedenza, il parmigiano grattugiato e un pizzico di noce moscata.

Rivestire una teglia rettangolare o rotonda con carta forno, sistemare sopra la pasta sfoglia e versare con l’aiuto di un cucchiaio il composto e aggiungere dei cubetti di formaggio brie.

Ripiega i bordi della pasta sfoglia, per chiudere e creare una bella forma e infornare per circa 15 minuti.

Paccheri alla crema di tonno

Ingredienti per 4 persone:

250 grammi di paccheri

125 grammi di tonno sott’olio

100 grammi di ricotta fresca

Prezzemolo fresco

grani di pepe rosa

sale

Cuocere i paccheri in una pentola, per il tempo indicato sulla confezione.

Nel frattempo, in un mixer versateci il tonno, la ricotta fresca e il sale e frullare gli ingredienti.

Quando la pasta sarà cotta, scolatela – tenendo da parte un pò di acqua di cottura – e versatela in una ciotola da portata assieme al condimento.

Mescolate bene il tutto e aggiungere un po’ di parmigiano.

Cotechino a bocconcini sfizioso

Ingredienti:

Una confezione di cotechino precotto

1 Rotolo di pasta sfoglia surgelata

Mostarda

1 uovo

Latte

100 g di emmental grattugiato

grattugiato Semi di sesamo

State cercate ricette Capodanno facili, come dei secondi piatti, i bocconcini di cotechino sono una bella idea.

Prima di tutto, segui le modalità di cottura del cotechino riportate sulla confezione, raffreddarlo e elimina la cotenna.

Taglia il cotechino per lungo, facendo delle fette non troppo spesse e queste ultime ricavate dei bastoncini.

Prendi una striscia di pasta sfoglia, cospargere di formaggio e avvolgere ciascun bastoncino di cotechino lasciando libere le estremità.

Taglia ogni bastoncino in pezzetti larghi, spennella ciascuno di questi con la miscela di uovo sbattuto e latte e spolverizza con pochi semi di sesamo.

Cuocere i bocconcini di cotechino in forno caldo a 220°C per circa 7 minuti.

Servi i bocconcini, infine, accompagnandoli con pezzettini di mostarda.

Ricette Capodanno facili: frittelle di fiori di zucca

Ingredienti:

12 fiori di zucca

250 g di farina circa

Olio di oliva

1 cucchiaino di lievito di birra istantaneo

Olio di arachidi

Acqua gassata

Sale

Le frittelle con i fiori di zucca possono diventare una ricetta perfetta anche per il cenone di Capodanno, sfiziosissime.

Prima di tutto devi preparare la pastella: metti la farina in una ciotola, aggiungere l’acqua gassata, l’olio di oliva e il sale in modo graduale.

Mescola fino a ottenere una pastella piuttosto liquida. Quindi, metti il lievito di birra istantaneo.

A questo punto puoi immergere il singolo fiore di zucca nella pastella e friggere ciascuno in una padella con l’olio di arachidi.

Budino al cioccolato con nocciole ed amaretti

50 g Farina

500 ml Latte

100 g Nocciole

12 Amaretti

50 g Cacao zuccherato in polvere

60 g Zucchero

Passiamo ora ai dolci. Per l’ultimo dell’anno, avrai sicuramente in casa pandori e panettoni da servire, per questo motivo puoi puntare su un dolcino cremoso e leggero da mangiare a fine cena.

Prima di tutto scaldare il latte in un pentolino e poi setacciare in una ciotola la farina e il cacao.

Aggiungere agli ingredienti secchi lo zucchero e mescolate il tutto con un cucchiaio.

Versare nella ciotola metà del latte caldo amalgamare per bene il tutto, stando attenta a non creare grumi.

Versa il composto dolce nel pentolino con l’altra metà del latte, accendere il fornello nuovamente e lasciate addensare il budino al cioccolato.

Mantenete il fuoco molto basso, mescolando continuamente, per non bruciare la crema.

Dovrai mescolare per almeno dieci minuti.

A questo punto, tritare grossolanamente le nocciole e gli amaretti nel mixer per 2 secondi.

Ricordatevi di tenere da parte qualche nocciola per la decorazione finale sul budino al cioccolato.

Sei pronta per la preparazione: versa 1 cucchiaiata di nocciole ed amaretti tritati nelle coppette individuali, poi anche il budino e terminare con un’altra cucchiaiata di nocciole ed amaretti.

Decorare ogni coppetta a piacere, con qualche nocciola o amaretto interi e lasciate raffreddare.

Mettere le coppette in frigo per 1 ora prima di servirle.