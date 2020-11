Le ricette senza latte, sia dolci che salate, sono un’alternativa perfetta non solo per chi è intollerante al lattosio, ma anche se vogliamo una ricetta più leggera e dal gusto delicato.

Potete preparare le classiche ricette, come la besciamella o il purè, utilizzando altri ingredienti al posto del latte, per ottenere un piatto comunque dalla consistenza morbida.

Pancake senza latte

Ingredienti:

70 g di farina 00

40 g di zucchero

1 uovo

1 pizzico di sale

mirtilli per decorare

30 ml di acqua

10 g circa di miele (1 cucchiaino)

1 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo per decorare

10 grammi circa di olio di semi (1 cucchiaino)

Per preparare questa ricetta senza latte, il pancake, versare in una ciotola la farina, il lievito, lo zucchero, il sale e mescolare bene le polveri.

In un’altra ciotola, invece, amalgamate bene gli ingredienti liquidi, dunque l’uovo e l’acqua.

Versare poi questi ultimi a filo nella ciotola dove avete messo insieme gli ingredienti secchi.

Utilizzate una frusta elettrica per amalgamare bene tutto il composto, dove, alla fine, dovrete mettere il miele.

Una volta scaldata una padella antiaderente – potete mettere anche un filo di olio di semi – aggiungete un mestolo di impasto senza schiacciarlo, per ottenere la forma rotonda.

Potete aiutarvi anche con una formina rotonda, come un tagliapasta.

Lasciate cuocere qualche secondo e non appena compaiono delle piccole bolle sulla superficie, sollevate i pancake con una paletta e girateli per proseguire la cottura.

Tiramisù con le fragole

Ingredienti:

200 g di biscotti secchi, come savoiardi oppure oro saiwa

2 uova

2 cucchiai di zucchero

200 g di fragole

250 g mascarpone

1 bicchiere grande di succo d’arancia

Menta

Questa ricetta senza latte è perfetta anche per i bambini, perché la bagna si fa con il succo di frutta al posto del caffè.

Versare in una ciotola lo zucchero e i tuorli d’uovo – a temperatura ambiente – e mescolare energicamente il tutto. Dovete ottenere un composto vellutato.



Alla crema così preparata aggiungere il mascarpone, sempre a temperatura ambiente, fino a ottenere un composto spumoso e morbido.



Montare i bianchi d’uovo a neve, che dovete poi incorporare delicatamente alla crema di mascarpone e uova.

Mescolate pian piano con una spatola di silicone, per un’operazione più delicata.

Versare in un contenitore largo il succo di arancia, dove inzuppare i biscotti da adagiare su una teglia.

Creato il primo strato di biscotti, coprite quest’ultimo con la mousse bianca e procedere così – creando uno strato di biscotti e uno di crema – fino a colmare la teglia.

Potete decorare il tiramisù con delle foglioline di menta in superficie, se vi piace il gusto e l’idea.

Besciamella senza lattosio

Ingredienti:

500 ml di brodo vegetale

40 g di olio extravergine di oliva

sale

60 g di farina

pepe

noce moscata

Anche la besciamella si può preparare senza latte.

La prima cosa da fare è scaldare il brodo vegetale, precedentemente preparato, in una pentola.

In un’altra casseruola mescolate l’olio con la farina, scaldandola sul fuoco – deve diventare una pasta.

Aggiungere poi un po’ di sale, pepe e anche una spolverata di noce moscata – tutto a piacere come quantità, in base ai vostri gusti e all’uso che dovete fare della besciamella.

Aggiungete solo alla fine il brodo, ma versatelo tutto in una volta e non di volta in volta, mescolando energicamente, per evitare la formazione dei grumi.

Utilizzate una frusta per quest’ultimo passaggio. Cuocete ancora a fuoco moderato la besciamella, finché inizia un po’ a bollire e lasciare cuocere per qualche minuto.

Crème caramel senza latte

Ingredienti:

200 g si latte di mandorla o di avena

130 g zucchero

10 grammi di miele

Sale un pizzico

60 g uova

1 limone di scorza grattugiata

Tra le ricette senza latte, il crème caramel è tra le più buone.

La prima cosa da fare è preparare il caramello, scaldando in un pentolino 100 g di zucchero da mescolare col miele in 25 ml di acqua.

Cuocere il caramello a fuoco medio senza mescolare.

Cuocere fintanto che non si sarà scurito in un colore ambrato.

Versate dunque il caramello negli stampini di carta stagnola, cercando di creare una superficie piatta.

Procedete con la crema, dunque scaldare il latte di mandorla o di riso con la scorza di limone.

Sbattere in una ciotola le uova con 30 g di zucchero e un pizzico di sale.

Dovete girare le uova in modo da ottenere una crema uniforme, senza bollicine di aria.

Aggiungere poi il latte a filo e alla fine filtrare la crema con un colino.

Riempire gli stampini, che dovete poi disporre su una teglia, in cui versare dell’acqua calda, fino a metà dell’altezza degli stampini.

Cuocere in forno i crème caramel senza latte a 140 °C per un’oretta.

Prima di servire il dolce, quest’ultimo deve riposare in frigo per almeno 2 ore.

Purè di patate leggero

1 kg Patate

400 ml Brodo vegetale

Sale

Olio EVO

Noce moscata

Per preparare il purè di patate leggero, dovete prima lavare molto bene le patate, rimuovendo la terra residua dalla buccia.

Bollire le patate – non pelate – in una pentola capiente per 40 minuti circa – mettete prima le patate in acqua fredde e procedete con la cottura.

Quando le patate si sono ammorbidite solo al centro. Per capirlo, infilare una forchetta, con la quale dovrete notare la parte esterna più soda rispetto a quella interna.

Dopodichè, scolare le patate e rimuovere la buccia. Dopodichè tagliare queste ultime in pezzi, schiacciare con una schiacciatele, salate e pepate.

Dopodiché, versate poco brodo vegetale e accendete il fuoco. Fate cuocere ancora le patate, ma questa volta mescolando continuamente con una frusta.

Dovete ottenere un purè che abbia una consistenza nè troppo morbida nè troppo dura e secca.

Solo a fine cottura, aggiungete un filo d’olio extravergine di oliva e la noce moscata a piacere.

Waffle dolci

Ingredienti:

2 uova

80 gr di zucchero alla vaniglia

60 gr di olio di semi

180 gr di farina

180 ml di acqua

Mezzo cucchiaino di lievito

Per preparare i waffle vi suggeriamo di procurarvi l’apposita piastra per cuocere le cialde.

Montare a neve gli albumi e a parte sbattere bene i tuorli con lo zucchero – usate pure le fruste elettriche.

Unire poi l’olio, l’acqua, la farina setacciata con il lievito.

Alla fine, a quest’ultimo composto potete aggiungere gli albumi, mescolando piano con una spatola di silicone.

Prelevate con un mestolino la crema da versare sulla piastra e cuocere così il waffle per un minuto e mezzo circa.

Se volete una cialda morbida, riducete di un pò la farina, se le volete più croccanti, allora dovete diminuire un po’ la quantità di acqua.