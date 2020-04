5 abilità per essere felice Non aspettare che arrivi la felicità: inseguila, raggiungila, falla tua

La felicità è il prodotto di uno sforzo prolungato, fiorisce solo quando l’hai seminato. Ci sono delle skils che possono essere coltivate per aiutare a migliore il proprio benessere e raggiungere quella condizione tale che ci consente di poter essere felici. Solo così potremmo sentirci soddisfatti di noi stessi e della nostra vita.

Coltivare la felicità

Alcune persone credono che la felicità sia questione di fortuna: nulla di più sbagliato. La felicità e il benessere fisico e psichico sono qualcosa che dipendono strettamente dal lavoro che facciamo su noi stessi, occorre quindi sviluppare delle abilità per una vita felice.

Tutti parlano della felicità, ma definirla è quasi impossibile perché in realtà si tratta di qualcosa di estremamente soggettivo. Prima quindi di sviluppare le skills della felicità sarebbe opportuno sviluppare il personale concetto di felicità, in poche parole: cosa vi rende felici?

Focus sulla crescita: una delle abilità per una vita felice

Mettevi alla prova sempre e continuamente, ma soprattutto non accontentatevi di ciò che avete solo perché avete paura di non riuscire o di fallire. Le sfide in generale rappresentano un momento importante nella vita, portano nuovi stimoli, ci consentono di essere migliori e di aumentare la soddisfazione personale.

Impara a vedere il lato positivo di tutto

Per istinto di sopravvivenza, spesso tendiamo a concentrarci più sugli aspetti negativi che positivi delle situazioni che si verificano. Ecco perché non è facile imparare a vedere il lato migliore di ogni persona o situazione. Tuttavia, la cosa migliore che possiamo fare è far emergere tutti i pensieri negativi pere contrastarli immediatamente con pensieri ottimisti .

Fidati di te stesso

Una delle abilità per una vita felice è la fiducia in se stessi . Non c’è modo migliore per costruire un futuro roseo se non quello di affidarsi totalmente a se stessi. Smettetela quindi di criticarvi e imparate ad accettarvi e ad amarvi.

Lotta contro le abitudini

Siamo tutti pieni di abitudini mentali, emotive e fisiche. A volte, ci piacciono perché ammettiamolo, ci aiutano a semplificarci la vita. Altre volte, però queste diventano azioni meccaniche che ci danneggiano e ci bloccano, senza farci andare avanti.

Trova uno scopo nella vita

Molti di noi sanno che la vita è più interessante e piacevole quando abbiamo uno scopo. Il problema è che non è facile per qualcuno trovare quel grande scopo esistenziale. Pertanto, alcune persone lasciano che i loro impulsi li guidino verso obiettivi immediati, piccoli e spontanei, accettateli, perché forse questi piccoli obiettivi possono portarvi ai grandi obiettivi che state cercando nella vita.