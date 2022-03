In occasione della festa del papà, Alessandro Del Piero ha pubblicato uno scatto della sua infanzia che lo ritrae insieme al padre Gino

Ci sono diversi personaggi, nel mondo dello sport italiano, che possono essere considerati delle vere e proprie leggende. Uno di questi è senza dubbio Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus e della nazionale italiana, in occasione della festa del papà, ha pubblicato uno scatto della sua infanzia mentre alza uno dei suoi primi trofei e mentre viene abbracciato dal suo amato padre.

Credit: alessandrodelpiero – Instagram

La festa del papà si presta spesso e volentieri alla pubblicazione, da parte dei personaggi noti dello spettacolo o dello sport, di post come quello che ha pubblicato Alex.

Nello scatto si vede il campione mentre da bambino alza una delle tantissime coppe vinte nella sua straordinaria carriera. Dietro di lui, come sempre in quel periodo, Gino Del Piero, suo papà, uno degli amori più grandi della sua vita.

Negli occhi dell’uomo si nota già un orgoglio smisurato nei confronti del suo piccolo campione, in quelli del bimbo Alessandro, invece, c’è già una certezza ed una sicurezza dei propri mezzi.

Gino ha accompagnato passo passo suo figlio fino a quel maledetto 18 febbraio del 2001, quando purtroppo è andato via per sempre.

La carriera di Alessandro Del Piero

Credit: alessandrodelpiero – Instagram

Alessandro Del Piero, nato a Conegliano Veneto il 9 novembre del 1974, è stato un calciatore italiano. È considerato uno dei migliori italiani di sempre e uno delle ultime bandiere, insieme a Francesco Totti per la Roma, Paolo Maldini per il Milan e Javier Zanetti per l’Inter.

Dopo le giovanili nel Padova, viene acquistato dalla Juventus nell’estate del 1993. Anno che segna l’inizio di una grandissima storia d’amore durata fino al 2012.

Con la maglia bianconera, Alex ha collezionato 705 presenze, siglando 290 gol, entrambi record. Partite e reti che hanno contribuito a vincere 7 campionati di serie A, 1 di Serie B, 1 coppa Italia, 4 Supercoppe Italia, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa Intertoto.

Credit: alessandrodelpiero – Instagram

A livello individuale, ha vinto per ben 4 volte il titolo di capocannoniere e nel 2017 è stato inserito nella Hall Of Fame del calcio italiano.

Molto importante e vincente anche la sua carriera con la maglia azzurra della nazionale italiana. Ha fatto parte delle spedizioni per 3 campionati mondiali e 4 campionati europei. Nell’Europeo del 2000 in Olanda si è piazzato al secondo posto, mentre nel mondiale tedesco del 2006, come tutti sanno, ha trionfato facendo sognare, insieme ai suoi compagni, un popolo intero.

Oggi vive a Los Angeles insieme alla sua famiglia. Sui social è molto attivo e continua a mostrare con grande orgoglio il suo amore verso l’Italia e la Juventus.