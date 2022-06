Come tanti suoi colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, anche Alex Britti ha tirato fuori una foto d'epoca dai suoi cassetti

Oggi ha 54 anni e vanta alle spalle già una carriera di grandissimo rispetto nel mondo della musica italiana e mondiale. Stiamo parlando di Alex Britti, che recentemente sui social ha deliziato i suoi follower con uno scatto d’epoca nel quale è impossibile non riconoscerlo. Ovviamente, neanche a dirlo, aveva già una chitarra in mano.

Credit: alex_britti – Instagram

Ecco l’ultimo dei volti noti italiani che, recentemente, ha deciso di deliziare i propri fan sui social network con una foto che lo ritrae nei primi anni di vita.

La foto, rigorosamente in bianco e nero, mostra un Alessandro a circa 10 anni mentre suona la sua prima chitarra, una mitica “Eko”, e un’armonica. Guardando bene la foto è davvero difficile non riconoscere il suo sguardo e il suo amore già grande per la musica.

Centinaia i like e i commenti raccolti dai post, compreso quello di Fausto Leali.

Gli inizi di carriera

Credit: alex_britti – Instagram

Alex Britti è nato a Roma il 23 agosto del 1968 ed ha preso in mano la sua prima chitarra all’età di 8 anni. A 17 aveva già fondato la sua band e aveva già trovato la sua strada nel genere blues.

I suoi primi concerti furono in piccoli locali di Monteverde, il quartiere romano di cui è originario, ma ben presto conquistò tutta Italia e non solo.

Parallelamente alla sua musica, ha collaborato con tantissimi musicisti americani e di altre parti del mondo che passavano per l’Italia.

Le sue hit più famose, tra i tanti comunque bellissimi brani, restano “Solo una volta (o tutta la vita)”, “Oggi sono io”, “Mi piaci”, “7000 caffè”, “Una su 1.000.000” e “La vasca”.

Alex Britti oggi

Credit: alex_britti – Instagram

Dal prossimo 15 giugno, Alex Britti tornerà sul palco per il suo nuovo tour, Mojo Tour, che lo vedrà esibirsi in diverse piazze e diversi locali sparsi in tutto il paese.

Riguardo alla sua vita privata, sulla quale il cantante ha cercato sempre di mantenere un certo riserbo, non si sanno molte cose. Diverse le relazioni che Alex ha avuto negli anni passati, ma l’amore vero è arrivato nel 2013, quando ha conosciuto e si è legato a Nicole, una ragazza originaria di Milano di 22 anni più giovane.

I due si sono sposati nel 2017 e, nello stesso anno, sono anche diventati genitori per la loro prima volta con la nascita del piccolo Edoardo.