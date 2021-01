Asciugare i panni in casa in inverno, è un vero e proprio incubo. Non è vero? Ecco alcuni semplici consigli che vi semplificheranno la vita

Cosa c’è di più fastidioso del fare il bucato in pieno inverno? L’asciugatura è uno dei peggiori incubi di ogni donna. I panni fatti asciugare in casa, spesso prendono un odore sgradevole e il poco spazio dove stenderli, non è d’aiuto. Ecco perché oggi andremo a vedere alcuni semplici consigli, che potrebbero semplificarvi la vita e aiutarvi a velocizzare l’asciugatura del bucato.

Credit: pixabay.com

Il primo passo per facilitare l’asciugatura nei giorni freddi e piovosi, che non ci permettono di stendere il bucato all’esterno, è quello di ricorrere ad una doppia centrifuga. Far strizzare i panni più del solito, eliminerà l’acqua in eccesso.

Il secondo consiglio, è quello di acquistare uno stendino ampio e ben resistente, che ci permetterà di stendere il bucato distante. In questo modo, l’aria circolerà meglio e faciliterà l’asciugatura dei panni. Non solo, si eviterà anche uno sgradevole odore e la formazione di muffa, germi e batteri.

Inoltre, stendere i panni distanti e ampi, ci permetterà anche di stirare il meno possibile. In commercio esistono diversi tipi di stendibiancheria. Quelli da pavimento, quelli verticali, quelli salvaspazio e perfino quelli elettrici. La scelta dipenderà anche dallo spazio in cui avete intenzione di posizionarlo.

Altri consigli per facilitare l’asciugatura del bucato

Credit: pixabay.com

Un altro consiglio è quello di utilizzare un deumidificatore. Un buon alleato per l’asciugatura del bucato in casa e per evitare la formazione di muffa sui muri della stanza. Bisogna posizionarlo di fronte allo stendino e il consiglio, è di utilizzarlo nelle ore notturne, per limitare il consumo di energia elettrica. In commercio esistono diversi deumidificatori, di diverse fasce di prezzo.

Il termosifone è un altro metodo per asciugare i panni in inverno, soprattutto la biancheria intima, che la maggior parte di voi sistema direttamente nella parte superiore. Il consiglio è quello di avvicinare anche lo stendino al calorifero, ma non bisogna mai farlo con i panni bagnati.

Credit: pixabay.com

Per evitare che il bucato prenda un cattivo odore, potete ricorrere all’utilizzo di oli essenziali e di bicarbonato. Il consiglio è quello di creare una miscela fai da te, da spruzzare sui panni dopo l’asciugatura: acqua distillata, circa 250 ml e poco più di 10 gr di bicarbonato. Dopo aver miscelato bene, aggiungere poche gocce (2-3) di olio essenziale.

Credit video: LE NOTIZIE DEL GIORNO – YouTube

Infine, la soluzione più veloce e semplice per asciugare i panni d’inverno, è quella di ricorrere ad una asciugatrice!