È una delle stelle emergenti e più apprezzate del panorama musicale italiano e, come tanti suoi colleghi del mondo della musica o dello spettacolo, ha deciso di mostrarsi sui social in teneri momenti della sua infanzia. Stiamo Parlando di Bianca Atzei, avevate capito che la bambina in foto era proprio lei?

Credit: biancaatzei – Instagram

Così come spesso capita tra i personaggi noti della televisione, del cinema o della musica, anche Bianca ha deciso di tirare fuori dai cassetti dei ricordi dei dolci scatti della sua infanzia.

In realtà lo ha fatto in diverse occasioni. Andiamo a vedere le istantanee del passato di Bianca Atzei.

La prima che vi mostriamo ha come protagonista dello scatto la stessa cantante, che si trova da sola in riva al mare. Probabilmente stava trascorrendo una giornata di relax con la sua famiglia, La posa è già da grande star, ma sul suon viso non traspare una grande voglia di farsi fotografare.

La seconda foto è stata pubblicata lo scorso 19 marzo. L’occasione era quella della festa del papà e Bianca ha pubblicato un post contenente due foto. Una di lei, da bambina, in braccio al suo papà. E un’altra del suo compagno Stefano Corti che tiene in braccio suo figlio. In didascalia una tenera dedica a tutti i papà del mondo, soprattutto a quelli che non ci sono più.

L’amore che una figlia prova per il suo Papà è qualcosa di speciale e unico. Un augurio a tutti i papà del Mondo e un abbraccio a chi un papà non lo ha più… ❤️ Auguri al mio papà meraviglioso sempre presente nella mia vita con il suo amore forte e auguri a Stefano per essere un padre speciale e buono.

Vita e carriera di Bianca Atzei

Credit: biancaatzei – Instagram

Nata a Milano da genitori sardi, Bianca Atzei mostra le sue qualità e la sua grande passione per il canto già a 8 anni. A 17 anni, dopo aver interrotto la scuola superiore per problemi di salute, si iscrive al MAS di Milano e inizia ad avere le prime esperienze da cantante.

Credit: biancaatzei – Instagram

Dopo alcuni lavori nella televisione, si avvicina al Festival di Sanremo. Dopo un paio di tentativi di rientrare tra le giovani proposte, partecipa per la prima volta tra i big nel 2014 in coppia con Alex Britti. Poi, l’anno successivo, fa il suo esordio da solista sul palco del Festival, posizionandosi al 14esimo posto finale. Migliora il piazzamento al Festival del 2017, quando arriva nona.

È felicemente innamorata di Stefano Corti, inviato de Le Iene.