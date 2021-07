Calabria, se avvistate questo pesce trasparente non catturatelo

Se avete deciso di trascorrere le vacanze estive in Calabria, forse alcuni di voi hanno notato la presenza nelle sue acque cristalline di uno strano pesce. Se avete avvistato infatti un anomale pesce trasparente, non preoccupatevi. Dovete sapere che non si tratta di una medusa e non vi arrecherà in nessun modo alcun danno. Scopriamo insieme di cosa di tratta.

Siete in vacanza in Calabria e avete notate nelle sue meravigliose acque la presenza di uno strano pesce? Non preoccupatevi, è tutto nella norma. Dovete infatti sapere che non si tratta di una medusa e che non vi farà in alcun modo del male. Al contrario, la sua presenza è fondamentale per l’ambiente.

Ultimamente la loro presenza nelle meravigliose acque della Calabria è aumentata enormemente tanto da suscitare una grande curiosità da parte dei turisti. Questo anomale pesce che troviamo nelle acque di questa splendida terra è un tunicato.

Se non li conoscete, dovete sapere che i tunicati sono animali la cui presenza è indispensabile per l’ambiente. La capacità di questi pesci, infatti, è quella di catturare ogni giorni elevata quantità di anidride carbonica. In questo modo, i pesci trasparenti contribuiscono a ripulire l’aria dal nostro pianeta.

Il nome scientifico dei tunicati è Salpa Fusiformis e tali pesci appartengono all’ordine delle Salpide. La Salpa Fusiformis normalmente vive nelle acque di tutto il mondo e preferisce vivere in mare aperto. Oltre a ciò, i tunicati trascorrono le giornate fino a 800 metri di profondità, mentre di notte risalgono in superficie. Ultimamente, alcuni esemplari di Salpa Fusiformis sono stati avvistati sulla spiaggia di Montepaone.

I tunicati sono pesci da sempre presenti nelle acque calabresi. Tuttavia l’esponenziale crescita che si è verificata in questi giorni ha destato molta curiosità. Dunque, se siete in vacanza in Calabria e avete un contatto ravvicinato con un tunicato, sapete che tale pesce non vi farà in alcun modo male. Al contrario, lui sta lavorando per contribuire a ripulire il pianeta.