Vi ricordate di Brandon Scott di Vite al Limite? Si era presentato davanti al dottor Nowzaradan con un peso di ben 325 kg. Ma come sta oggi e com’è diventato?

La storia di Brandon Scott, un uomo di Columbus (Ohio), aveva davvero colpito i telespettatori. Sin da quando era soltanto un bambino aveva imparato a soffocare i suoi dolori e la sua tristezza con il cibo spazzatura. Stati d’animo causati dal rapporto dei suoi genitori e dai loro continui litigi davanti ai suoi occhi.

Toccava poi a lui, dopo essersi abbuffato, il compito di far riappacificare la madre e il padre. Durante la crescita, l’uomo ha continuato a rifugiarsi nel cibo, fino a raggiungere un peso di 325 chili. Alla fine, ha deciso di chiedere aiuto al programma televisivo Vite al Limite ed ha potuto contare sul supporto della sua fidanzata Tayler.

Come è diventato oggi Brandon Scott

Brandon Scott è riuscito a seguire la dieta e ad instaurare un rapporto sano con il cibo. Tanto che si è presentato, di nuovo, davanti al dottor Nowzaradan dopo aver perso ben 50 kg tutto da solo.

Si è così qualificato per l’intervento del bypass gastrico, grazie al quale ha perso altri 124 kg. Oggi, come si vede dalle sue foto e dal suo sorriso smagliante, la vita di Brandon è completamente cambiata e finalmente è diventata “normale”.

Oggi pesa la metà, ben 150 kg e continua a lottare per perdere altro peso e rimanere in forma. È diventato un musicista di successo ed è molto seguito sui social network. Tra non molto uscirà il suo singolo.

Brandon condivide la sua musica e i suoi scatti quotidiani, dimostrando a tutto il mondo che non bisogna mai perdere la speranza e che ogni obiettivo può essere raggiunto!

Prima si vergognava e quando si guardava allo specchio vedeva, come lui stesso ha detto, soltanto un mostro. Oggi tutto è cambiato e Brandon Scott ha finalmente trovato la sua strada.